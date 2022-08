Concorto Film Festival, la XXI edizione al via il 20 agosto

Annunciato il programma della XXI edizione del festival: dal 20 al 27 agosto otto giorni di cinema internazionale, anteprime ed eventi collaterali da vivere nello scenario unico di Pontenure (Piacenza), nell'oasi del Parco Raggio, nel cuore della via Emilia. Con un’importante novità: il progetto [SEEING VOICES], curato da Isabella Carini e Chiara Granata: per la prima volta il festival sarà completamente accessibile alle persone sorde grazie alla presenza di interpreti LIS, staff segnante e sottotitoli specifici

I film in concorso si contenderanno il prestigioso Asino d’Oro, premio per il miglior film, che verrà assegnato da una giuria internazionale composta da personalità del mondo dell’audiovisivo: Pedro Armocida, Direttore del Pesaro Film Festival e critico cinematografico, Katharina Huber, regista già vincitrice dell’Asino d’Oro a Concorto 2021, Oana Ghera, Direttrice del Bucharest Experimental Short Film Festival, Emma Nolde, cantante italiana e Florian Fernandez, coordinatore Industry del cortometraggio al Festival di Cannes.

Tra i titoli in concorso nella competizione ufficiale sarà presentato in Prima Italiana il vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2022 “The Water Murmurs” di Jianying Chen, oltre al vincitore del Sundance Film Festival 2022 “The Headhunter’s Daughter” di Don Josephus Raphael Eblahan, anch’esso in anteprima italiana a Concorto. Altro titolo in esclusiva italiana a Concorto sarà il vincitore del Festival di Annecy, il più importante evento di cinema d’animazione, “Amok” di Balázs Turai.

Tante le sezioni OFF

Come ogni anno, oltre ai film presenti nella competizione ufficiale, il programma si arricchisce di numerose sezioni off. Per questa edizione il Focus geografico – a cura di Simone Bardoni, realizzato in partnership con il Bogoshorts Festival – è dedicato alla Colombia, che negli ultimi anni si sta definendo sempre più come culla di un cinema sociale, intimo e universale allo stesso tempo, che, sia nei lungometraggi sia nei cortometraggi, riflette le sfaccettature di un paese complesso e in continuo cambiamento.

Concorto Kids, dedicato ai più piccoli

Il 2022 segna anche l’inizio di un progetto che da tempo Concorto Film Festival si propone di mettere in pratica, e che quest’anno viene attuato in una modalità sperimentale: Concorto Kids, curato da Enrica Carini, Virginia Carolfi, Rael Montecucco, Daniele Signaroldi, una serie di iniziative che il festival ha deciso di rivolgere ai più piccoli, un’opera di educazione all’immagine rivolta a tutti i bambini della fascia 3-10 anni, con la volontà di promuovere un cinema di qualità per l’infanzia.