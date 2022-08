Da mercoledì 3 agosto è possibile vedere su Netflix Clusterf**k: Woodstock ‘99, documentario sul trentennale della “tre giorni di pace e musica rock” dal 15 al 18 agosto 1969. Una commemorazione finita in modo drammatico con scontri e violenze Condividi

Dal 15 agosto al 18 agosto 1969 si è tenuto il Festival di Woodstock a Bethel, piccola città nello stato di New York negli Stati Uniti d'America, un evento che viene ricordato ancor oggi come il raduno più importante della storia per quanto concerne la musica. Woodstock fu organizzato all'apice della cultura hippie e ci si riferisce a questi tre giorni con l'espressione "Three Days of Peace & Rock Music", cioè "tre giorni di pace e musica rock". Secondo le informazioni del tempo, in 72 ore furono stimate circa 500.000 persone. Per commemorare i 30 anni dal raduno, nel 1999 si tenne una manifestazione speciale chiamata Woodstock '99 che però ebbe risvolti quasi drammatici.

Woodstock ‘99, il trailer approfondimento Woodstock 1969-2020: i 51 anni del festival simbolo del Novecento A partire da mercoledì 3 agosto è disponibile su Netflix il documentario intitolato Clusterf**k: Woodstock ‘99, che riguarda proprio il grande evento che si è svolto dal 23 luglio al 25 luglio 1999 a Rome, cittadina nello stato di New York. Quello che sarebbe dovuta essere una grande manifestazione per celebrare i 30 anni da Woodstock, in realtà, divenne una tre giorni di scontri, violenze e caos più totale. Sui canali ufficiali social, Netflix ha diffuso il trailer del documentario dalla durata di poco più di 2 minuti. Il video parte con le immagini festanti delle persone radunatesi per cantare insieme ai loro idoli, ma improvvisamente lo scenario cambia e vengono mostrate scene di inaudita violenza, con incendi, lotte tra persone e un paesaggio completamente distrutto. Nel corso del documentario, sono previste le testimonianze oculari di alcuni protagonisti come addetti alla sicurezza, organizzatori e cantanti, tutti estremamente scossi nel ricordare l’evento che viene definito come un “inferno”.