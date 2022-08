Film stasera in TV da non perdere martedì 2 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 2 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Oltre le regole - The Messenger, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ben Foster e Woody Harrelson in una toccante storia premiata a Berlino. Un ufficiale americano, incaricato di informare le famiglie dei caduti in Iraq, si innamora di una vedova.

Film commedia da vedere stasera in tv

La campionessa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Teresa Palmer veste i panni di Michelle Payne, prima e unica fantina donna a vincere la Melbourne Cup, in un biopic con Sam Neill. Una storia di fallimenti, tenacia e incredibili successi.

L'isola delle coppie, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Rocambolesca commedia con Vince Vaughn, Malin Akerman e Jason Bateman. Su un atollo del Pacifico, quattro coppie in crisi seguono buffe terapie new-age per ritrovare la loro unione.

Aspettando il re, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tom Hanks in una pellicola di Tom Tykwer. Un uomo d'affari americano reagisce alla crisi economica cercando di vendere un futuristico sistema di teleconferenze al governo saudita.

Uno di famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ironica commedia sull'Italia di oggi con Pietro Sermonti, Nino Frassica e Lucia Ocone. Un insegnante di dizione salva la vita a uno studente che appartiene a una famiglia di malavitosi.

Film di azione da vedere stasera in tv

Timeline, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un gruppo di archeologi sta scavando tra alcune rovine della Dordogna per portare alla luce un castello del XIV secolo, quando il docente universitario a capo del progetto viene proiettato in un viaggio a ritroso nel tempo.

Film di avventura da vedere stasera in tv

Lo squalo 3, ore 21:00 su Sky Cinema Collection

Terza apparizione del mostro dei mari, in un parco acquatico della Florida, con Dennis Quaid e Lea Thompson. Uno squalo femmina a cui viene ucciso il cucciolo scatena la sua furia omicida.

Un lupo per amico, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventurosa amicizia fra una ragazzina di dodici anni e un branco di lupi. Durante un'escursione, Kim cade nella tana di un lupacchiotto al quale dei bracconieri stanno dando la caccia.

Film thriller da vedere stasera in tv

Chinatown, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Oscar alla sceneggiatura per il thriller capolavoro di Roman Polanski con Jack Nicholson e la conturbante Faye Dunaway.

I programmi in chiaro

Amore alle Fiji, ore 21:25 su Rai 1

Laura, avvocato in carriera, torna nei luoghi della sua famiglia per convincere Chip, un amico dell'adolescenza, a occuparsi dell'azienda per cui lavora.

Un'ora sola Vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2

Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità.

Filorosso, ore 21:20 su Rai 3

Filorosso si propone come spazio di approfondimento e comprensione dei fatti salienti che si dipaneranno lungo l'estate.

Harry Wild La signora del delitto, ore 21:25 su Rete 4

Una donna decide di ricorrere a un'agenzia investigativa trovata su Internet, perche' sua madre, il giorno del compleanno, e' stata uccisa.

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:20 su Canale 5

Giovanna e' una donna dimessa e noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina.

Radio Norba Cornetto Battiti Live, ore 21:20 su Italia 1

Gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell'estate italiana.

In onda, ore 20:35 su La7

Il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio.

Attacco Glaciale, ore 21:30 su TV8

L'inverno sta arrivando - Un eclissi solare provoca una tempesta ghiacciata sulla Terra.

Il mondo dei replicanti, ore 21:25 su Nove

In un futuro non tropo lontano gli esseri umani potranno usare dei surrogati robotici per interagire con la realtà.