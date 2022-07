Film stasera in TV da non perdere sabato 30 luglio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 30 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Adaline - L'eterna giovinezza, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Blake Lively in una love story soprannaturale. Adaline smette di invecchiare dopo un incidente, ma l'incontro con Ellis la convincerà a rivelare il suo segreto. Nel cast Harrison Ford.

Blow-Up, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Palma d'oro a Cannes a Michelangelo Antonioni. Un fotografo ingrandisce una foto scattata a una coppia di amanti in un parco, svelando dei dettagli che fanno pensare a un omicidio.

Fukushima, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ken Watanabe in un film che ripercorre il disastro di Fukushima Dai-ichi. Giappone, 2011. I lavoratori rischiano la vita rimanendo nella centrale nucleare per prevenirne la distruzione.

Film commedia da vedere stasera in tv

Midnight in Paris, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Oscar alla sceneggiatura per una commedia di Woody Allen con Owen Wilson e Rachel McAdams. Parigi: uno scrittore americano in vacanza si ritrova ogni notte, per magia, negli anni 20.

Lockdown all'italiana, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia di Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis. Durante la pandemia del Covid-19, due coppie in crisi sono costrette alla convivenza forzata.

Film di azione da vedere stasera in tv

Blacklight, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Liam Neeson e Aidan Quinn in un action Sky Original. Un ex agente federale e una giornalista rischiano la vita per portare alla luce un complotto che coinvolge i vertici dell'FBI.

Terminator Genisys, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Emilia Clarke e Arnold Schwarzenegger nel reboot della celebre saga fantascientifica. Un cyborg viene spedito nel 1984 per uccidere la madre del futuro capo della resistenza contro i robot.

The Net - Intrappolata nella rete, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Nel mondo dell'informatica in un vibrante thriller con il premio Oscar Sandra Bullock.

I programmi in chiaro



The Voice Senior 2022, ore 21:25 su Rai 1

Seconda stagione del fortunato programma di Raiuno, condotto da Antonella Clerici dallo Studio 2000 di Mecenate a Milano, dedicato a cantanti over 60.

Lucida ossessione, ore 21:20 su Rai 2

Nella sua ricerca di un appartamento in cui trasferirsi, Lydia trova una sistemazione in un bel palazzo gestito da Drew, un ragazzo bello e affascinante.

La fabbrica del mondo, ore 21:20 su Rai 3

Una serie originale che unisce la narrazione teatrale con il pubblico presente, alla divulgazione scientifica, al racconto cinematografico.

Lui e' peggio di me, ore 21:25 su Rete 4

Il film racconta della grande amicizia tra due quarantenni, comproprietari di un garage che noleggia rarissime automobili d'epoca, Leonardo e Luciano.

Lo show dei record , ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti conduce la nuova edizione del programma che vedrà protagonisti uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo.

Superman e Lois, ore 21:20 su Italia 1

Clark si sforza di aiutare Jordan che e' alle prese con un nuovo potere. Intanto, Lois chiede l'aiuto di Clark per un'indagine.

Collateral , ore 21:15 su La7

Un sicario prende in ostaggio un tassista per poter girare la città e raggiungere le sue cinque vittime.

Grantchester, ore 21:30 su TV8

Sydney viene arrestato con l'accusa di aver abusato di una giovane di 15 anni: l'accusa è mossa dal padre della presunta vittima.

Una famiglia scomparsa Il caso Carretta, ore 21:25 su Nove

1989: la famiglia Carretta scompare improvvisamente dalla loro casa di Parma. Gli investigatori devono affrontare diverse ipotesi e false piste.