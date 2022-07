The Gray Man, in arrivo un sequel e uno spin-off con Ryan Gosling

Ha debuttato su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) The Gray Man , film di spionaggio d’azione che si è classificato immediatamente in cima alle preferenze degli utenti del servizio di streaming. Un gran bel risultato per il film interpretato da Ryan Gosling e Chris Evans, tanto che Netflix sta ora studiando un progetto per ampliare il racconto tanto da trasformarlo in una saga. Infatti, la piattaforma ha annunciato che è allo studio sia un sequel che uno spin-off della storia, per cavalcare l’onda di un successo che si immaginava ma, forse, non con questi numeri così alti. È il momento d’oro di Ryan Gosling, impegnato negli ultimi mesi nelle riprese del film Barbie e, a quanto pare, Netflix sembra intenzionata a non perdere l’occasione di sfruttare al massimo l’onda lunga della popolarità dell’attore. L’annuncio è stato dato dalla stessa piattaforma: “L’universo di The Gray Man Universe si sta ampliando! Un sequel di The Gray Man si sta sviluppando con Ryan Gosling. I direttori sono Joe & Anthony Russo ”.

Sarebbe già in cantiere il sequel con Ryan Gosling, girato dai registi Joe e Anthony Russo, che hanno firmato anche The Grey Man insieme al co-sceneggiatore Stephen McFeely . I produttori del sequel sono i Russo, Mike Larocca, Joe Roth e Jeffrey Kirschenbaum. Una riconferma per l’intero team di The Gray Man per premiare il lavoro che ha portato al successo del film. Ancora non è conosciuta la trama del sequel, che è in lavorazione in queste settimane, ma è presumibile che il racconto riprenderà dal finale di The Gray Man e continuerà a snodare il racconto iniziato con il primo capitolo.

Lo spin-off di The Gray Man

GUARDA ANCHE

Tutti i video su cinema e film

Diverso è il discorso dello spin-off, che cambierà sceneggiatori. Per questo capitolo, infatti, sono stati scelti Paul Wernick e Rhett Reese, che hanno scritto Deadpool e Zombieland. Non si sa altro dello spin-off, soprattutto non si sa quale sarà il personaggio sul quale si concentrerà la trama dello spin-off di The Gray Man. I produttori e gli sceneggiatori del terzo capitolo sono chiusi nel silenzio e non lasciano trasparire nessuna informazione. Dello spin-off si sa solo che “esplorerà un elemento diverso dell’universo di The Grey Man”.

Il successo di The Grey Man

L’attenzione attorno al nuovo progetto è crescente e gli stessi Joe e Anthony Russo sono sorpresi dal successo di The Grey Man: “La reazione del pubblico a The Grey Man è stata a dir poco fenomenale. Apprezziamo così tanto l’entusiasmo che i fan di tutto il mondo hanno provato per questo film. Con così tanti personaggi straordinari nel film, abbiamo sempre voluto che The Grey Man facesse parte di un universo ampliato e siamo entusiasti che Netflix annuncia un sequel con Ryan, oltre a una seconda sceneggiatura di cui siamo entusiasti di parlare presto”.