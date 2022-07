The Banshees of Inisherin, le prime foto del film con Colin Farrell

Dal 31 agosto al 10 settembre si terrà la 79ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uno degli eventi più importanti in Italia per quanto concerne il mondo del cinema. Tra le pellicole in gara per aggiudicarsi la vittoria c’è anche The Banshees of Inisherin, film diretto dal regista Martin McDonagh.

Trama e primi scatti ufficiali di The Banshees of Inisherin

La pagina Instagram di Vanity Fair ha pubblicato le prime immagini ufficiali del nuovo film di Martin McDonagh. Tra i protagonisti ci sono Colin Farrell e Brendan Gleeson: il primo si vede passeggiare con accanto un asino in una zona montuosa, mentre il secondo lo vediamo pensieroso seduto su una sedia, con qualcuno che lo osserva fuori dalla finestra. In un altro scatto, vediamo Colin Farrell su un muretto con il mare sullo sfondo e, in una nuova foto, eccolo seduto mentre mangia in quella che sembra essere una casa di campagna, anche perché a fargli compagnia c’è un cavallo. The Banshees of Inisherin è ambientato in un’isola dell’Irlanda e ha come protagonisti due vecchi amici: Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson). Quest’ultimo decide di interrompere senza motivo la loro amicizia, con Padraic che chiede aiuto a sua sorella Siobahn (Kerry Condon) per provare a ricucire il loro rapporto. A tal proposito, interviene anche Dominic (Barry Keoghan), figlio del poliziotto locale. Tuttavia, la situazione inizia a precipitare quando Colm lancia un ultimatum decisamente sconvolgente. La pellicola è prodotta dalla Blueprint Pictures, insieme alla Searchlight Pictures e Film 4 in associazione con TSG Entertainment. Le riprese si sono svolte interamente in Irlanda, precisamente sulle isole Achill e Inishmore. Per quanto concerne la colonna sonora, è stata composta da Carter Burwell, mentre Ben Davis è stato scelto come direttore della fotografia. Ai costumi, invece, ecco Eimer Ni Mhaoldomhnaigh, con Mikkel E.G. Nielsen al montaggio e, infine, Mark Tildesley come sceneggiatore. The Banshees of Inisherin sarà trasmesso a Venezia in anteprima lunedì 5 settembre 2022, mentre nel mese di ottobre sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi.