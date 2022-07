Maigret, il trailer e il poster del film con Gerard Depardieu

Torna al cinema il commissario Maigret, il personaggio creato da Georges Simenon, protagonista di settantacinque romanzi e ventotto racconti di genere, Questa volta a interpretare l’investigatore amante della buona cucina, bevitore e fumatore di pipa è Gerard Depardieu. Prima della star francese, a vestire i panni del celeberrimo commissario sono stati Pierre Renoir, Michel Simon, Jean Gabin, Gino Cervi, e Rupert Davies, Charles Laughton e Jean Richard. Il film diretto da Patrice Leconte (Ridicule, Il Marito della parrucchiera, L'uomo del treno) è tratto dal romanzo "Maigret e la giovane morta" pubblicato nel 1954 e già adatto per la televisione nel 1973. Maigret arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 15 settembre, distribuito da Adler Entertainment.

Maigret, la trama del film

Anni Cinquanta, il commissario Jules Maigret indaga sulla morte di una giovane ragazza in abito da sera e priva di documenti di identità. Non c'è niente che la identifichi, nessuno sembra conoscerla o ricordarla. Durante le indagini Maigret incontra una delinquente, che somiglia stranamente alla vittima, e risveglia in lui il ricordo di un'altra scomparsa, più antica e più intima