Leonardo Dicaprio a Firenze, tour segreto tra Palazzo Vecchio e Uffizi

In vacanza a Firenze, l'attore di Titanic, ha trovato il tempo per un breve tour d'Arte, tra il Palazzo Comunale e le Gallerie, accompagnato da pochi famigliari e nel massimo riserbo

DiCaprio si è poi spostato agli Uffizi, attraverso il Corridoio Vasariano che collega l’edifico del Comune con le Gallerie. Ad attenderlo per fargli da guida in questo tour delle meraviglie, c’era il direttore del Museo, Eike Schmidt, che si è intrattenuto con l’attore e con suo padre che lo accompagnava, per un paio d’ore.

Per volontà di Leonardo non ci sono fotografie a documentare l’emozionante visita, cominciata con la Sala di Leonardo, in omaggio al genio vinciano dal quale DiCaprio ha preso il nome. Secondo quanto riportano le cronache, Leo ha raccontato in passato che – proprio mentre sua madre incinta stava osservando agli Uffizi un dipinto di Da Vinci - lui avrebbe scalciato per la prima volta nel grembo materno, fatto interpretato come un segno da suo padre che per questa ragione decise di chiamarlo Leonardo.