Per anni è stato uno dei critici cinematografici più noti della Tv di Stato. In realtà Vieri Razzini, morto oggi a Roma all'età di 82 anni, oltre a dedicare la sua intera vita al mondo del cinema, sua autentica passione, è stato anche giornalista, scrittore, sceneggiatore, traduttore, produttore cinematografico e autore televisivo.

Nato a Firenze nel 1940 , aveva cominciato negli '70 a collaborare come sceneggiatore lavorando con Alberto Negrin, Giovanni Fago, Lucio Fulci dando spazio al suo gusto per gli intrecci tra il mistero e il giallo che poi avrebbe confermato sia da narratore ("Terapia mortale" del 1972 e "Il dono dell'amante, 2003) che da critico (la bella traduzione di "Dottor Jeckill" e la prefazione a "Il fantasma dell'opera"). Entrato in Rai si conferma presto una vera guida allo spettatore nel mondo del grande cinema curando preziosi cicli d'autore e di genere per Raitre.