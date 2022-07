Film stasera in TV da non perdere venerdì 1 luglio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 1 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Davide e Golia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Rivisitazione cinematografica del famoso duello biblico.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La finestra di fronte, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Raoul Bova, Giovanna Mezzogiorno e Filippo Nigro in un film di Ferzan Ozpetek.

Wonder, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Film con Julia Roberts. Un bambino con una malformazione al viso cerca di trovare il suo posto nel mondo.

Into the ashes, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Frank Grillo interpreta un ex criminale che cambia vita ma viene perseguitato dai vecchi soci.

Le parole che voglio dirti, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Michael B. Jordan in un film di Denzel Washington. In missione in Iraq, un soldato scrive un diario per sua moglie e il figlio.

Film commedia da vedere stasera in tv



Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Woody Allen dirige Antonio Banderas e Anthony Hopkins in una commedia sulle illusioni amorose.

The Blues Brothers, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



John Belushi e Dan Aykroyd in una commedia cult. Due fratelli musicisti devono salvare l’orfanotrofio in cui sono nati.

Film di azione da vedere stasera in tv



Renegades – Commando d’assalto, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sullivan Stapleton in un adrenalinico action. Un gruppo di Navy Seals deve recuperare un tesoro nazista.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il Codice Da Vinci, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Film di Ron Howard tratto dal noto romanzo di Dan Brown, con protagonista Tom Hanks.

The Box, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Cameron Diaz e Frank Langella in un thriller diretto dal regista di Donnie Darko.

Film biografico da vedere stasera in tv



Il concorso, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Keira Knightley nel biopic di una storica battaglia femminista andata in scena a Londra.

I programmi in chiaro



Top Dieci, ore 21:25 su Rai 1



Carlo Conti conduce un varietà in cui due squadre si sfideranno su vari temi nel corso della serata.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2



Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi), ore 21:20 su Rai 3



Tom Wilkinson in una commedia. Uno scrittore in crisi esistenziale assolda un killer per farsi uccidere ma poi la sua vita cambia.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4



Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

New Amsterdam, ore 21:25 su Canale 5



Famoso medical drama con Ryan Eggold che tratterà anche il tema del COVID-19.

Brick Mansions, ore 21:20 su Italia 1



Ultimo film con Paul Walker, remake americano dell’action francese “Banlieue 13”.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:20 su La7



Licia Colò attraversa alcuni dei posti più sensibili e belli del pianeta ma anche quelli più a rischio.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8



Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.