Gina Rodriguez e Zachary Levi protagonisti del reboot di Spy Kids

È in fase di lavorazione un reboot dedicato alla saga di Spy Kids, film di fantaspionaggio rivolto a un pubblico di adolescenti uscito per la prima volta nel 2001. La produzione ha appena annunciato che gli attori Gina Rodriguez e Zachary Levi saranno coinvolti nel progetto nato dalla collaborazione tra Netflix, Skydance e Spygless. Oltre a loro due, ci saranno anche Everly Carganilla e il debuttante Connor Esterson. Il regista della pellicola, nonché anche produttore della stessa, sarà Robert Rodriguez. Per quest'ultimo non si tratta del primo coinvolgimento con Netflix, dal momento che ha lavorato già con la piattaforma in occasione di We Can Be Heroes. Tra gli sceneggiatori, invece, spazio a Racer Max. Don Granger, David Ellison e Dana Goldberg saranno i produttori per Skydance, mentre Netflix ha scelto Nick Nesbit.

Quello che sappiamo sul reboot di Spy Kids approfondimento Donne sull’orlo di una crisi di nervi diventa serie con Gina Rodriduez Secondo le prime indiscrezioni, il lungometraggio sarà ambientato nel momento in cui i figli degli agenti segreti più famosi al mondo, involontariamente, aiutano un crudele sviluppatore di videogiochi che decide di controllare tutti gli oggetti tecnologico come PC, tablet, cellulari con un virus. Una volta capito l’errore, i due bambini partono in missione non solo per salvare i propri genitori, ma il mondo intero. Il film sarà trasmesso direttamente su Netflix, ma una data di uscita ufficiale ancora non è stata indicata. Gina Rodriguez è salita alla ribalta per la vittoria del Golden Globe come miglior attrice in una serie commedia/musicale in Jane the Virgin, mentre Zachary Levi è noto ai più per il ruolo di Chuck Bartowski nella serie tv Chuck e per aver impersonato il supereroe Shazam nell’omonimo film.

I film su Spy Kids approfondimento Zachary Levi, le foto più belle del protagonista di Shazam! Come accennato in precedenza, il primo film della saga è uscito nel 2001. Da quell’anno, sono stati lanciati sul grande schermo altri tre film per un totale di quattro e sono: Spy Kids (2001)

Spy Kids 2 – L’isola dei sogni perduti (2002)

Missione 3D – Game Over (2003)

Spy Kids 4 – È tempo di eroi (2011) I protagonisti principali di allora erano Alexa Vega, Carla Cugino, Antonio Banderas, Alan Cumming e Danny Trejo. La saga ha avuto anche la possibilità di ospitare attori del calibro come George Clooney, Sylvester Stallone, Salma Hayek e Jessica Alba in ruoli più o meno di primo piano. Dopo 11 anni dall’ultimo film, dunque, Netflix si appresta ad accogliere il quinto capitolo della saga, sebbene non sia ancora noto se in cantiere siano previsti sequel o se questo lungometraggio resterà un po’ fine a sé stesso. Quel che è certo è che sarà molto atteso dai fan più grandi e più piccoli, che avranno modo di trascorrere momenti in famiglia perché la pellicola, appunto, è rivolta a un pubblico di bambini ma, al tempo stesso, sarà coinvolgenti anche per i più adulti.