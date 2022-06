Previsto un secondo live action Disney per il regista britannico, che riproporrà il 35° Classico Disney uscito nel 1997 in una sua versione con attori in carne e ossa

Il regista Guy Ritchie , ex marito della popstar Madonna , è pronto a riproporre un altro cartone animato della Walt Disney in versione live action. Infatti, dopo l’uscita nelle sale di Aladdin nel 2019, Guy Ritchie è al lavoro per riportare sul grande schermo Hercules, 35° Classico Disney.

Le prime indiscrezioni dell’opera di Guy Ritchie

Per Guy Ritchie il live action di Hercules può rappresentare una sorta di rilancio dopo Aladdin del 2019, accolto tiepidamente nelle sale nonostante aspettative ben più alte. Per il momento, si sa poco del progetto e non è ancora chiaro quando lo vedremo nelle sale dei cinema o se, al contrario, uscirà direttamente su Disney +. La certezza, però, è che tra i produttori ci saranno i fratelli Joe ad Anthony Russo che, in un’intervista di un paio d’anni fa, avevano in un certo senso anticipato il progetto: “Pensiamo che si debba mettere sul tavolo qualcosa di nuovo. Noi vogliamo offrire qualcosa di diverso, faremo un qualcosa che sarà nelle corde del materiale originale, ma arricchito da nuovi elementi”.

Il live action di Hercules sarà prodotto dalla AGBO, cioè la compagnia cui fanno capo proprio i fratelli Russo. Per quanto concerne la sceneggiatura, invece, il compito è stato affidato a Dave Callaham che abbiamo già conosciuto per altri film come Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (2021), Mortal Kombat (2021) e Zombieland – Doppio colpo (2019). Per quanto concerne il cast, c’è assoluto mistero in tal senso. Volendo pensare al cartone animato del 1997 e ai loro doppiatori, Guy Ritchie potrebbe pensare di ingaggiare Danny De Vito, che aveva prestato la voce a Filottete, colui che allena Hercules sulla Terra a dosare e utilizzare la sua forza quando necessario. Tuttavia, parliamo di mere speculazioni che non hanno nulla di ufficiale: per questo, bisognerà attendere un po’ di tempo.