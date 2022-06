Film stasera in TV da non perdere venerdì 17 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 17 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Tueurs – Al di sopra della legge, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller francese in cui un rapinatore mette a segno un colpo impeccabile ma viene accusato di un crimine politico.

Songbird, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller prodotto da Michael Bay. In un mondo in quarantena per il COVID-23, un ragazzo vuole salvare una donna da una deportazione.

Film drammatico da vedere stasera in tv



L’ultimo imperatore, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Kolossal storico di Bernardo Bertolucci che ripercorre la storia dell’ultimo imperatore di Cina, Pu Yi.

Opera senza autore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Attraverso tre decenni il film va alla scoperta della vita dell’artista Kurt Barnert.

Una vita tranquilla, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Marco D’Amore e Toni Servillo in un dramma. Un uomo in fuga dall’Italia vede il passato bussare alla sua porta.

Film commedia da vedere stasera in tv



La musica nel cuore – August Rush, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Freddie Highmore protagonista di una storia in cui un bambino cerca di ritrovare i suoi genitori.

Si vive una volta sola, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta in una commedia. Dopo una diagnosi crudele per uno di loro, quattro medici partono per una vacanza.

Si vive una volta sola, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta in una commedia. Dopo una diagnosi crudele per uno di loro, quattro medici partono per una vacanza.

Film romantico da vedere stasera in tv



Come farsi lasciare in 10 giorni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Matthew McConaughey e Kate Hudson in una commedia romantica. Una giornalista seduce un pubblicitario con l’intenzione di farsi lasciare.

Film di azione da vedere stasera in tv



La furia dei titani, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sequel di “Scontro tra titani”, sempre con protagonisti Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes.

Terminator Genisys, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Quarto capitolo canonico della saga, con Arnold Schwarzenegger ed Emilia Clarke.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Shrek Terzo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Terzo capitolo della saga sull’orco Dreamworks. Azzurro cercherà in ogni modo di diventare re.

I programmi in chiaro



Gigi, uno come te – Trent’anni insieme, ore 21:25 su Rai 1

Concerto in diretta da Napoli per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio.

Mediterraneo: vite sotto assedio, ore 21:20 su Rai 2

Claudia Pandolfi narratrice di un documentario sulla fauna e la flora spesso minacciate del Mar Mediterraneo.

Driven – Il caso DeLorean, ore 21:20 su Rai 3

Jason Sudeikis e Lee Pace nel film sull’ascesa del magnate John DeLorean.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

New Amsterdam, ore 21:25 su Canale 5

Famoso medical drama con Ryan Eggold che tratterà anche il tema del COVID-19.

Moschettieri del Re – La penultima missione, ore 21:20 su Italia 1

Pierfrancesco Favino, Valerio Mastrandrea e Rocco Papaleo sulle nuove avventure di D’Artagnan e i Tre Moschettieri.

Propaganda live, ore 21:15 su La7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.