Nastri d'argento, premio speciale per Laura Morante

C'è anche Laura Morante tra i premiati di questa edizione dei Nastri d'Argento. Quello per l'attrice, più volte candidata nel corso della sua carriera, è un premio speciale che arriva a dieci anni del suo esordio alla regia con Ciliegine, di cui la Morante è stata anche protagonista e sceneggiatrice, e a poco più di quaranta dal primo incontro con il cinema, con Giuseppe Bertolucci in Oggetti smarriti e subito dopo con Bernardo ne La tragedia di un uomo ridicolo, film in cui ha recitato accanto a Ugo Tognazzi, che fu premiato a Cannes con la Palma d'Oro per il miglior attore.