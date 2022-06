Tom Hanks, fan preoccupati per l'attore: forte tremolio alla mano

L’episodio si è verificato in Australia, lo scorso 4 giugno, in occasione della première del film su 'Elvis'. Come si vede in un video, mentre parla l'attore tiene il microfono con la mano destra che, però, inizia a tremare

I fan di Tom Hanks sono in apprensione. A suscitare i timori è stato un tremolio della mano destra dell’attore. L’episodio si è verificato in Australia, lo scorso 4 giugno, in occasione della première del film su 'Elvis', in cui l’attore interpreta il manager di Elvis Presley. Come si vede in un video, pubblicato in esclusiva dal Daily Mail, mentre parla Hanks tiene il microfono con la mano destra che, però, inizia a tremare. A un certo punto, l’attore cerca di controllare il tremore aiutandosi con l'altra mano.