Justin Lin scelto per dirigere l'adattamento del manga One-Punch Man

Chi è One-Punch Man

approfondimento

Per chi non lo sapesse, One-Punch Man è una serie animata di grande successo, dal quale sono derivati anche dei videogiochi. Il protagonista è Saitama, un 25enne dotato di una potenza così straordinaria dal potere abbattere i nemici con un pugno da solo (da qui il nome One-Punch Man). La forza di Saitama, però, non è frutto di un superpotere, bensì di un severo e costante allenamento svolto negli ultimi tre anni. Infatti, il programma consisteva nel fare 100 squat, 100 piegamenti sulle braccia, 100 addominali, 10 Km di corsa e tre pasti al giorno. I risultati lo hanno portato a ottenere una grande potenza ma, il fatto di non aver avversari alla sua altezza, porta il ragazzo a essere costantemente annoiato e addirittura sull’orlo della depressione. Dopo aver conosciuto il cyborg Genos, però, Saitama entrerà a far parte dell’organizzazione chiamata Associazione Eroi, dove sono raggruppati i principali eroi della Terra con l’obiettivo di proteggerla dalle minacce. Il lungometraggio sarà prodotto da Sony, che ha recentemente ottenuto i diritti della casa editrice nipponica del manga, cioè la Shueisha. Accanto a Justin Lin, è prevista la presenza di Jeff Pinkner e Scott Rosenberg come sceneggiatori. Oltre al ruolo di regista, Justin Lin sarà anche produttore e co-sceneggiatore, insieme ad Ari Arad e Avi. Per quanto concerne il cast, per il momento non si ha alcun tipo di indicazioni a riguardo. Pensando però al fatto che One-Punch Man abbia la testa calva, è possibile ipotizzare la scelta di un attore senza capelli ma, ripetiamo, di indiscrezioni non ve ne sono. La stesura del film, e qui entriamo nel campo delle certezze, partirà entro la fine dell’anno.