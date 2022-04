Fast & Furious 10, Justin Lin abbandona la regia del film

Dopo aver diretto 5 film della saga, Justin Lin ha deciso sorprendentemente di abbandonare la regia del decimo capitolo di Fast & Furious. Tra i nomi in lizza per la sua sostituzione, spicca anche quello del protagonista Vin Diesel Condividi

Colpo di scena per quanto riguarda la saga di Fast & Furious, che il 19 maggio 2023 dovrebbe sbarcare al cinema con il capitolo numero 10. Il condizionale è d’obbligo perché, poche settimane dopo l’inizio delle riprese, il regista Justin Lin ha clamorosamente deciso di abbandonare il progetto e non sarà lui a dirigere quello che sarebbe stato il suo sesto film della saga. Infatti, Justin Lin aveva già firmato lo spin-off The Fast and The Furious: Tokyo Drift del 2006, Fast & Furious – Solo parti originali del 2009, Fast & Furious 5 del 2011, Fast & Furious 6 del 2013 e Fast & Furious 9 – The Fast saga del 2021.

I motivi della rinuncia di Justin Lin approfondimento Fast and Furious, Vin Diesel parla della chiusura della saga Il regista di Taipei avrebbe avuto delle divergenze creative incolmabili con la Universal Pictures, un qualcosa di veramente inaspettato dal momento che le parti avevano già collaborato proficuamente in passato. Questo il commento di Justin Lin in un breve comunicato, comunque senza un filo di polemica: “Sono orgoglioso di avere contribuito alla costruzione del franchise più inclusivo nella storia del cinema. Sarò per sempre grato ai favolosi membri del cast, della troupe e dello studio per il loro supporto e per avermi accolto nella famiglia".

Universal Pictures a caccia del sostituto, spunta un protagonista del film approfondimento Fast and Furious 10, le foto di Charlize Theron dal backstage del film L’addio di Justin Lin è un fulmine a ciel sereno che si è abbattuto nel corso delle riprese del decimo film di una delle saghe di maggior successo della storia del cinema, incentrata sul mondo delle macchine e dei motori ed evolutasi nel corso del tempo in un vero e proprio filone d’azione, a tratti fantascientifico per le scene spettacolari proposte. Attualmente, la Universal Pictures ha preso tempo e ha deciso di continuare a girare con l’ausilio del team che si occupa di realizzare scene meno importanti, come gli operatori o i direttori della fotografia per esempio. Tra i nomi che circolano, spunta quello del protagonista assoluto dei film, cioè Vin Diesel. Il Dominic Toretto della saga, quindi, è in lizza per raccogliere l'eredità di Justin Lin. Sarebbe una scelta sensata più che altro perché l’attore fa già parte del cast e conosce molto bene le dinamiche interne e non solo. Inoltre, per Vin Diesel non si tratterebbe di un debutto assoluto in veste di regista perché nel 1997 ha firmato il film Strays.