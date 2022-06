Incidente sul set di Fast and Furious 10 a Torino, stuntwomen ferita

Era l'ultima scena delle riprese torinesi

approfondimento

La scena incriminata era l’ultima delle riprese previste nella città di Torino: si trattava proprio del ciak finale, nell'area di largo IV Marzo.

Dopo due settimane intense di riprese nel capoluogo piemontese, la troupe e la produzione del decimo atto di Fast and Furious erano pronte ad andarsene con serenità, tuttavia questo incidente ha funestato il tutto.

I ciak a Torino sono stati battuti prima a Borgo Crimea, poi alla Gran Madre, in via Roma e piazza CLN, per spostarsi in seguito in via Donati e via Papacino. L’ultima scena, girata il 6 giugno dietro al municipio torinese in largo IV Marzo, avrebbe dovuto far terminare in bellezza le riprese, con la spettacolare esplosione di un'automobile che avrebbe investito la motocicletta guidata da Michelle Rodriguez.

Nella realtà quella moto è stata guidata in una scena già registrata dalla controfigura dell'attrice protagonista, che è proprio la stuntman Crystal Hooks che è stata ferita ieri.