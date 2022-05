Fast and Furious 10, al via le riprese a Torino

L'imponente macchina produttiva targata Universal Pictures si fermerà nel capoluogo piemontese per due settimane. Le scene (tutte senza attori) saranno filmate in pieno centro

Come ormai sapranno i fan della saga, l'Italia sarà uno degli scenari di Fast and Furious 10, capitolo conclusivo del franchise con Vin Diesel, nei panni di Dominic Toretto. La macchina produttiva del film, che ha già fatto sosta a Londra e a Roma, è ora sbarcata a Torino per girare nuove scene, tutte di corsa, come è logico aspettarsi. I residenti del capoluogo piemontese potranno dunque udire il rombo dei motori dei veicoli che sfrecceranno attraverso alcune delle strade e delle piazze principali del centro città poiché, a quanto pare, nelle prossime due settimane non è previsto l'arrivo dei membri del cast: le automobili saranno le protagoniste assolute.