Film stasera in TV da non perdere sabato 4 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 4 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Stai lontana da me, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Commedia con Enrico Brignano e Ambra Angiolini. Un consulente matrimoniale sfortunato si imbatte in una donna che può cambiargli la vita.

Il matrimonio del mio migliore amico, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Commedia sentimentale con Julia Roberts e Cameron Diaz. Una ragazza si innamora del suo migliore amico.

Whatever Works – Basta che funzioni, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Brillante commedia di Woody Allen con Evan Rachel Wood. Dopo un tentato suicidio, uno scienziato in pensione incontra una ragazza che gli cambia la vita.

Ti ripresento i tuoi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Commedia francese con Dany Boon. Un architetto nasconde da sempre le sue umili origini ma un giorno la sua famiglia si presenta a Parigi.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Un mondo perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Kevin Costner e Laura Dern in un road movie di e con Clint Eastwood.

L’uomo che vide l’infinito, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Film biografico con Jeremy Irons che racconta la storia di un genio della matematica a Cambridge.

Blocco 181, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Nuova serie Sky Original sul mondo della malavita milanese, con il rapper Salmo nel cast.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Seven Sisters, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Noomi Rapace e Willem Dafoe in una pellicola di fantascienza. In un futuro distopico, 7 sorelle gemelle vivono in clandestinità per non farsi scoprire dal Governo.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Jurassic World, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Quarto capitolo della saga di Jurassic Park, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard protagonisti.

Film thriller da vedere stasera in tv



Perfect Stranger, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Halle Berry e Bruce Willis in un thriller sui lati oscuri del web. Una giornalista indaga sull’uccisione di un’amica.

Un piccolo favore, ore 21:15 su Sky Cinema 4K



Anna Kendrick e Blake Lively protagoniste di un film tratto da un best seller di Darcey Bell.

I programmi in chiaro



Italia-Germania, ore 20:30 su Rai 1



Partita di Nations League tra gli Azzurri e i tedeschi.

Prigioniera di un incubo, ore 21:20 su Rai 2



In fuga da un compagno violento, una donna dovrà proteggere suo figlio da una coppia di malintenzionati.

Sapiens – Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3



Mario Tozzi torna con un programma che pone l’attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell’uomo per preservarlo.

Bomber, ore 21:20 su Rete 4



Jerry Calà e Bud Spencer in una commedia su una giovane promessa della boxe.

Paradiso amaro, ore 21:20 su Canale 5



George Clooney si rifugia alle Hawaii dopo la scoperta che la moglie, ora in coma, in passato lo tradiva.

Richie Rich – Il più ricco del mondo, ore 21:20 su Italia 1



Macaulay Culkin in un cult per ragazzi. Un giovanissimo multimiliardario è alla ricerca dei suoi genitori scomparsi.

Il buongiorno del mattino, ore 21:15 su La7



Rachel McAdams in una commedia. Una produttrice deve risollevare gli ascolti di un’emittente televisiva e dovrà affrontare una battaglia tra vecchie glorie.

Flight, ore 21:30 su TV8

Denzel Washington interpreta un pilota che finisce a processo per un disastro aereo in cui salva vite ma sotto effetto dell’alcool.

Scomparsa – Il caso Ragusa, ore 21:25 su Nove

Per il ciclo “Nove racconta” questa volta il focus è sulla scomparsa di Roberta Ragusa.