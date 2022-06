Sono cominciate le riprese della commedia Book Club 2 The Next Chapter , sequel di Book Club - Tutto può succedere. Dal set è arrivata anche la prima foto con le protagoniste Jane Fonda, Candice Bergen, Diane Keaton e Mary Steenburgen immortalate mentre arrivano in Italia, valigie in mano e aria sognante.

Book Club 2 The Next Chapter, cosa sappiamo

Proprio come il primo capitolo, anche Book Club 2 - The Next Chapter è diretto e sceneggiato da Bill Holderman. In questo sequel ritroveremo Jane Fonda nei panni di Vivian, Candice Bergen alias Sharon, Diane Keaton nel ruolo di Diane e Mary Steenburgen in quello di Carol. In The Next Chapter vedremo le quattro amiche durante un viaggio in Italia per sole donne, quello che hanno spesso desiderato ma che non hanno mai trovato il tempo di fare. Quando però alcuni segreti vengono svelati, quella che doveva essere una vacanza rilassante diventa un'avventura in giro per l'Europa. Nel cast anche Andy Garcia (Mitchell), Don Johnson (Arthur) e Craig T. Nelson (Bruce), a cui si aggiungono Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie e Vincent Riotta. A occuparsi della sceneggiatura Erin Simms, che ha scritto anche il primo film. A produrre la pellicola Simms e Bill Holderman mentre Brad Weston, Trish Hofmann, Enzo Sisti e Andrew Duncan saranno i produttori esecutivi. A distribuire la pellicola, Universal Pictures.