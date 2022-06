Alla Vita, il trailer del film con Riccardo Scamarcio

Alla Vita: la trama

È tornato nella sua Puglia, Riccardo Scamarcio per questa produzione italo-francese che vede coinvolti BA. BE Productions e Indiana Production con la collaborazione di Vision Distribution, Fanfarons Films, Sky e la partecipazione di Canal+ e Cine+. Apulia Film Commission ha fatto la sua parte nel fornire a Stéphane Freiss le ambientazioni giuste per questa storia in cui il noto attore francese (nel cast di Munich e Giù al Nord) ha diretto un cast composto da attori di varie nazionalità.

Scamarcio è Elio, un uomo che ha ricevuto in eredità dal padre un lavoro da gallerista che lo tiene molto occupato. Dopo la scomparsa del padre e la separazione dalla moglie, Elio decide di ospitare per l'estate nella sua tenuta i Zelnik, una famiglia ebrea ultra-ortodossa che ogni anno si sposta da Aix-Le-Bains, in Francia, per trascorrere le vacanze nella terra dei cedri, seminati lì da Dio secondo antiche leggende.

All'interno del singolare gruppo, Elio, in cerca di riscatto personale e affettivo, nota immediatamente la giovane Esther, una ventenne desiderosa di emanciparsi dall'opprimente stile di vita della famiglia. Sarà proprio la vacanza in Italia, e soprattutto l'incontro con Elio, a fornire alla ragazza il coraggio di staccarsi dalla famiglia per iniziare una nuova vita.