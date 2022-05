On The Line, la data d'uscita del thriller con Mel Gibson

I diritti del film sono stati acquisiti dalla Saban Films, che dovrebbe rilasciare la pellicola negli USA a novembre di quest’anno Condividi

On The Line, film con protagonista l'attore Premio Oscar Mel Gibson, è stato acquisito dalla Saban Films, che distribuirà la pellicola negli Stati Uniti a partire da novembre. La pellicola racconta la storia di un conduttore radiofonico (Mel Gibson), alle prese con un ascoltatore anonimo, che minaccia di uccidere l'intera famiglia dell'uomo. L'unico modo che ha il conduttore per salvare le persone che ama è mettere in atto un intricato gioco per la sopravvivenza. Nel corso di una sola notte, l'uomo dovrà riuscire a scoprire l'identità del criminale per riuscire a vincere. Il lungometraggio è scritto, diretto e prodotto da Romuald Boulanger, che torna sul grande schermo dopo il suo debutto con Connectés, avvenuto nel 2020.

Il cast approfondimento Agent Game, il trailer dell'action movie con Mel Gibson Mel Gibson recita la parte del protagonista, un conduttore radiofonico alle prese con uno squilibrato. Insieme a lui, nel cast, figurano anche: Kevin Dillon (Entourage), Enrique Arce (Terminator: Dark Fate), William Moseley (Le Cronache di Narnia) e Nadia Farès (Luther). Il film è in fase di post produzione. I produttori esecutivi sono Pierre Caravano, Ali Jazayeri e David Gendron della Three Point Capital, Matthew Helderman e Luke Taylor della BondIt, Jina Panebianco e Wesley Sierk della Caliwood Pictures e infine Joseph Panebianco. La Saban Films ha recentemente acquisito i diritti per distribuire anche Mona Lisa and the Blood Moon di Ana Lily Amirpour, con Kate Hudson e Jeon Jong-seo; il film d'azione Best Man di Shane Dax, con Dolph Lundgren e Luke Wilson; Il western di Brett Dono, The Old Way, con Nicolas Cage.

La rivincita di Mel Gibson approfondimento I migliori film da vedere a maggio 2022 in streaming e al cinema. FOTO Recentemente l’attore hollywoodiano, durante un’intervista rilasciata a Fox News, è stato incalzato da una domanda sull’ormai famoso schiaffo di Will Smith ai danni del comico Chris Rock durante l’ultima notte degli Oscar. Il conduttore, Jesse Watters, ha chiesto all’attore: se avesse compiuto lui quel gesto quale sarebbe stato l’epilogo? Sarebbe stato trattato allo stesso modo? Mel Gibson, intervenuto per parlare del suo ultimo film Father Stu, ha sorriso imbarazzato e la sua addetta stampa ha deciso di interrompere l’intervista. Il giornalista alludeva al passato problematico di Gibson, accusato più volte di essere violento, razzista e omofobo. Dopo essere stato arrestato, nel 2006, per guida in stato di ebrezza e oltraggio al pubblico ufficiale, ed essere stato accusato da Winona Ryder per alcune frasi antisemite, l’attore è stato inserito nella lista nera di Hollywood. Negli anni, Mel Gibson è riuscito a ripulire la sua immagine e, nel 2017, è stato nominato al Premio Oscar come regista di Hacksaw Ridge.