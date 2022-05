L'ingresso dell'attrice portoricana nel cast del prossimo capitolo della saga a quattro ruote è stato annunciato da Vin Diesel in una clip postata sui social

La famiglia di Fast and Furious si allarga per il gran finale, il capitolo dieci le cui riprese sono attualmente in corso. Per la pellicola conclusiva della saga iniziata sul grande schermo nel 2001, il regista Louis Leterrier potrà contare su un premio Oscar di larga esperienza come Rita Moreno che comparirà nel film col personaggio della nonna del protagonista Dominic Toretto. A dare l'annuncio dell'arrivo sul set di questa nuova e illustre new entry è proprio Vin Diesel, emozionato all'idea di poter recitare con l'attrice hollywoodiana. Per l'occasione, l'attore californiano ha girato un video-annuncio per i fan destinato ai social media.



Il video con l'annuncio di Vin Diesel approfondimento Fast and Furious 10, al via le riprese a Torino L'ingresso di Rita Moreno in Fast and Furious 10, già noto anche come Fast X, ha elettrizzato Vin Diesel che ha radunato davanti all'obiettivo del suo smartphone la collega di set Michelle Rodriguez e la nuova arrivata per girare una clip pubblicata poi sul suo profilo Instagram ufficiale che conta oltre ottanta milioni di follower. Il protagonista della Fast Saga ha usato un tono ufficiale per mostrare al pubblico l'attrice che interpreterà sua nonna, una professionista che non ha bisogno di presentazioni e con la quale lui desiderava lavorare da tempo. “Lavorare con Rita Moreno è stato il mio sogno da sempre”, confessa l'attore nella clip di circa trenta secondi apparsa su Instagram. Rita Moreno, dal canto suo, replica in tono scherzoso dicendo che aspettava questa chiamata da tempo. Per lei, aggiunge, sarà un'esperienza molto divertente.

