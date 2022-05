Giustizia Privata: in sviluppo il sequel del film con Gerard Butler

È in lavorazione il sequel di Giustizia Privata, film d’azione con Gerard Butler e Jamie Foxx diventato un classico dei film d’azione. Uscito in Italia nel 2010, aleggia un grande mistero sul cast Condividi

Ci sono tanti parametri per stabilire se un film sia di successo o meno. Quello più ovvio è legato alla critica e ai premi che esso riceve, che lo fanno entrare di diritto tra i cult. Inoltre, se una pellicola ha un riscontro positivo, non è escluso che possa proseguire con più sequel o addirittura con prequel e spin-off. Gli esempi, a tal proposito, sono innumerevoli. Basti pensare ad Animali fantastici e dove trovarli, saga ambientata nel mondo di Harry Potter, di cui è uno spin-off/prequel perché le vicende si sviluppano anni prima della nascita del maghetto. Invece, a proposito di sequel, è in lavorazione quello legato a Giustizia Privata.

Giustizia Privata 2 ancora con Gerard Butler e Jamie Foxx? approfondimento I migliori film di Gerard Butler I protagonisti della prima pellicola furono Gerard Butler e Jamie Foxx. La loro presenza nel sequel non è ancora stata confermata, anzi per la precisione c’è un velo di mistero sull’intero cast di attori, così come sulla trama. Analizziamo, dunque, le notizie certe. Innanzitutto, il film sarà prodotto dalla Village Roadshow Pictures coadiuvata dalla Rivulet Films. Rivedremo Kurt Wimmer come sceneggiatore, così come Lucas Foster nei panni di produttore attraverso la sua Warp Films, assistito da Rob Paris e Mike Witherill. Gerard Butler, da confermare come attore, potrebbe però intanto partecipare anche lui come produttore. In merito al nuovo progetto, Lucas Foster ha dichiarato: “Sono felice di collaborare con Rob, Mike, i Village Roadshow Pictures e a Kurt Wimmer. Vi faremo ancora scoppiare il cervello con questo sequel”. Non è ancora chiaro quando il film uscirà nelle sale cinematografiche, ma è presumibile ipotizzare la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

La trama di Giustizia Privata approfondimento I migliori film da vedere a maggio 2022 in streaming e al cinema. FOTO Giustizia Privata è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 ottobre 2009, mentre in Italia è sbarcato il 25 agosto 2010. Al centro della trama il procuratore Nick Rice, che ha il volto di Jamie Foxx, intento a studiare il caso di Clyde Shelton impersonato da Gerard Butler. Quest’ultimo, all’inizio del lungometraggio, subisce una rapina da parte di alcuni malviventi, che lo tramortiscono finendo poi per stuprare e uccidere la moglie, facendo fuori anche la loro piccola figlia. I criminali vengono condannati, ma uno di loro sconta una pena minima di appena tre anni che manda su tutte le furie Clyde Shelton, il quale ritiene ci sia anche lo zampino del suo procuratore Nick Rice, come se fosse stato corrotto. Pertanto, Shelton decide di elaborare un piano per vendicarsi e distruggere il sistema giudiziario di Philadelphia. Giustizia Privata, diretto da F. Gary Gray fu uno dei film di maggior successo del 2009 e tutt’oggi è annoverato tra i film d’azione più appassionanti per gli amanti del genere. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: ben 73,4 milioni di dollari d’incasso nel Nord America e addirittura 127 milioni di dollari in tutto il mondo. Infine, oltre a Jamie Foxx e Gerard Butler, tra gli altri interpreti citiamo Regina Hall, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb, Christian Stolte e Viola Davis.