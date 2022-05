Morto Fred Ward, addio alla star di Tremors con Kevin Bacon

L'attore aveva 79 anni. Ad annunciarne la scomparsa è la famiglia, che non ha voluto precisare né le cause né il luogo della morte. Ward era stato nell'Air Force americana prima di dedicarsi alla recitazione

È morto a 79 anni Fred Ward, l'attore che ha interpretato Earl Basset in Tremors, film in cui recità da co-protagonista al fianco di Kevin Bacon. Lo rende noto il suo addetto stampa Ron Hofmann precisando che la famiglia di Ward non vuole specificare né la causa della morte né dove è morto.

I ruoli più iconici

Ward aveva interpretato anche il romanziere Henry Miller in Henry e June e il taciturno e meticoloso astronauta Gus Grissom in Uomini veri. Aveva recitato anche in cult quali Fuga da Alcatraz e Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale.