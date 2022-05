Zero Contact, trailer del film con Anthony Hopkins in lockdown

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola che arriva in digitale il 27 maggio, interpretata dall’attore premio Oscar e distribuita da Lionsgate. Questo attesissimo thriller racconta un lockdown da apocalisse e lo fa in maniera sui generis: il film è stato girato via Zoom in piena pandemia. Quindi non solo un gioiellino di fiction ma anche un documento di ciò che abbiamo vissuto, nostro malgrado, in questo periodo storico

È uscito il trailer di “Zero Contact”, il film con Anthony Hopkins in arrivo il 27 maggio in digitale. Il motivo per cui è stato scelto come schermo non il grande ma il piccolo, quello televisivo o perfino di computer e smartphone, è indissolubilmente legato all’essenza stessa di quest’opera.

Il thriller interpretato dall’attore premio Oscar e distribuito da Lionsgate è particolarmente atteso per vari motivi, uno su tutti il soggetto ma anche la stessa fattura: l’opera racconta di un mondo in lockdown perenne, rievocando ciò che è accaduto negli scorsi mesi in maniera sui generis, perché il film è stato girato via Zoom in piena pandemia. Quindi non solo un gioiellino di fiction ma anche un documento di ciò che abbiamo vissuto, nostro malgrado, in questo periodo storico.



Ciò che racconta “Zero Contact” è assai esagerato rispetto a quanto vissuto da noi tutti, chiaramente: gli sceneggiatori calcano la mano non poco, restituendo un thriller al cardiopalma e da paura (dentro e fuor di metafora).



Ma proprio questo aspetto digitalizzato e da remoto rende l'esperimento davvero eccezionale, e figlio dei nostri tempi: questo thriller high-tech reinventa il mondo virtuale in cui la pandemia ci ha costretti (e a cui già prima dell’emergenza sanitaria eravamo orientati). Lo reinventa in maniera agghiacciante, mostrandoci risvolti estremi ma che fanno assai riflettere sul presente reale.

A rendere il film davvero unico è il fatto che si tratta di un action movie e di un thriller pieno zeppo di azione benché i cinque agenti della missione siano costretti a lavorare da remoto.



I videomessaggi del protagonista, il miliardario Finley Hart (Hopkins) che viene ucciso, non sono semplici dediche post mortem bensì le esternazioni di una misteriosa entità AI.



Potete guardare il trailer di “Zero Contact” con Anthony Hopkins nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.