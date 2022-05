Firestarter, una clip del film tratto dal romanzo di Stephen King

Firestarter arriva nella sale cinematografiche italiane a partire dall'11 maggio. Un nuovo adattamento di uno dei thriller nati dalla penna di STEPHEN KING, dai produttori di L’Uomo Invisibile - The Invisible Man, presenta la storia di una ragazza con straordinari poteri pirocinetici che deve combattere per difendere se stessa e la propria famiglia da forze oscure che tentano di catturarla e sottometterla al loro controllo.

Firestarter, la trama del film

approfondimento

Firestarter: trailer del nuovo film tratto da Stephen King

Per più di un decennio, la coppia di genitori, Andy (ZAC EFRON; Ted Bundy – Fascino Criminale - Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile; The Greatest Showman) e Vicky (SYDNEY LEMMON; Fear the Walking Dead, Succession) ha dovuto convivere con la disperata necessità di nascondere la propria figlia Charlie (RYAN KIERA ARMSTRONG; American Horror Story: Double Feature, La Guerra di Domani - The Tomorrow War) da un’ombrosa agenzia federale che vuole approfittare del suo dono senza precedenti di poter generare fuoco al livello di arma di distruzione di massa.

Andy ha insegnato a Charlie come gestire il proprio potere, spesso innescato dalla rabbia o dal dolore. Purtroppo, quando Charlie compie 11 anni, il fuoco diventa sempre più complesso da soffocare. Dopo che un incidente rivela il luogo in cui la famiglia si è trasferita, un misterioso agente (MICHAEL GREYEYES; Wild Indian, Rutherford Falls) ha il compito di trovarli e prendere in consegna Charlie una volta per tutte. Ma la ragazzina ha altri piani.