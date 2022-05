Johnny Depp torna sul set: vestirà i panni di Luigi XV

La prossima estate inizieranno in Francia le riprese di un film incentrato su Luigi XV, che avrà il volto di Johnny Depp. L’attore è stato scelto dalla regista Maïwenn, che nel film interpreterà una delle sue amanti Jeanne du Barry Condividi

Nella lunga storia della monarchia francese, tra i re che si sono succeduti al trono, c’è stato anche Luigi XV. Questi ereditò il trono di Luigi XIV ad appena 5 anni e, ovviamente, essendo così piccolo, tale carica fu ricoperta temporaneamente da alcuni reggenti. Durante l’infanzia, Luigi XV fu seguito da alcuni precettori che lo istruirono a livello culturale e lo prepararono a insidiarsi, con l’avvento della maggiore età, al trono di Francia. Inizialmente, Luigi XV ebbe un impatto decisamente positivo, tanto da raccogliere consensi nel popolo che gli valsero il soprannome di Beneamato. Nel tempo, però, il suo carattere poco incisivo nei momenti clou, oltre a una vasta “gamma” di amanti di corte, fecero crollare la sua popolarità al punto che la popolazione festeggiò la sua morte nel 1774. Prossimamente, la storia del Beneamato sarà riproposta in un film, con Johnny Depp scelto per interpretarlo.

Ritorno alla normalità nella carriera di Johnny Depp? approfondimento Johnny Depp e Amber Heard, dall'amore al processo: la storia. FOTO Una boccata d’ossigeno importante per l’ex Jack Sparrow, che si appresta così a tornare sul grande schermo dopo un periodo non proprio facile per usare un eufemismo. Infatti, le controversie con la sua ex Amber Heard lo hanno portato alla ribalta non per le sue doti di attore, bensì per i suoi presunti comportamenti come compagno di vita, passando giornate intere in tribunale per difendersi dalle accuse di abusi e maltrattamenti da parte di Amber Heard. Data la caratura del personaggio, tale questione non è ovviamente rimasta privata e ha riempito (e riempie ancora) le pagine dei giornali, portando a ripercussioni nella carriera di Johnny Depp come attore. Infatti, l’artista è stato in un certo senso “silurato” dalle maggiori case cinematografiche, restie nel mettere sotto contratto un attore alle prese con queste vicende inerenti alla sua vita privata.

approfondimento Johnny Depp vorrebbe dare a Jack Sparrow un giusto addio A tal proposito, Johnny Depp è stato costretto ad abbandonare il ruolo di Gellert Grindelwald, antagonista principali di Animali Fantastici, serie spin-off/prequel di Harry Potter. Dopo averlo impersonato nei primi due film della saga, l’ex Jack Sparrow è stato allontanato con Mads Mikkelsen scelto al suo posto. Adesso, però, Johnny Depp è pronto a ripartire essendo stato scelto da Maïwenn, attrice e regista francese, per la parte di Luigi XV. Quest’ultima, oltre a dirigere la pellicola, entrerà nel cast nel ruolo di Jeanne du Barry, una delle tante amanti del re. Non sono ancora noti i dettagli del film, se sarà girato in lingua francese o in inglese, però a livello di tempistiche le riprese sono fissate per questa estate. Ricordiamo che Johnny Depp è stato il compagno dell’attrice e cantante francese Vanessa Paradis, da cui ha avuto Lily Rose e John “Jack” Christopher, dunque non dovrebbe avere troppi problemi qualora dovesse recitare in francese. Tra le location previste c’è anche la splendida reggia di Versailles.

Primo ruolo in costume per Johnny Depp approfondimento Johnny Depp, il manager: "Persi 22,5 mln per I Pirati dei Caraibi 6" Nonostante una carriera di quasi 40 anni, per Johnny Depp si tratta del primo ruolo in costume in riferimento a un personaggio storico realmente esistito. Infatti, nel corso degli anni, Johnny Depp ha avuto una lunga collaborazione con il regista Tim Burton, con cui ha interpretato diversi ruoli fantastici come in Edward mani di forbice, Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato, Dark Shadows, Alice in Wonderland e Alice attraverso lo specchio per citarne alcuni.