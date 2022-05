È imminente l’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sequel del film Doctor Strange del 2016. In Italia, infatti, gli spettatori potranno vederlo nei cinema a partire da mercoledì 4 maggio, con Benedict Cumberbacht ancora nei panni del Dr. Stephen Strange , apparso di recente sul grande schermo in Spider Man: No Way Home. In questa nuova avventura, come si può desumere dal titolo della pellicola, il protagonista dovrà vedersela con più universi e un misterioso nemico da sconfiggere. Da buon film Marvel che si rispetti, uscirà praticamente in tutto il mondo ed è destinato a raccogliere grandi incassi al botteghino. Nel 2016, il primo lungometraggio a riguardo a totalizzato circa 678 milioni di dollari a fronte di una spesa di circa 165 milioni di dollari. All’epoca diretto da Scott Derrickson , la regia è passata a Sam Raimi che rischia seriamente però di perdere incassi milionari dal mercato cinese.

La Cina vieta Doctor Strange nel Multiverso della Follia per un… giornale

È noto che la Cina sia probabilmente il paese al mondo con più attenzione alle censure, a volte imposte anche in maniera dura e inaspettata. Basti pensare, per esempio, che l’ultimo film Marvel a essere trasmesso nel paese è stato Avengers. Endgame di tre anni fa. Doctor Strange nel Multiverso della Follia è a serio rischio censura per una scena di contorno, che in Cina non hanno intenzione di mandare in onda. Infatti, sembrerebbe che nel corso della pellicola venga mostrata una parte in cui c’è un chiosco di giornali che, tra le tante riviste che vende, c’è anche quella del The Epoch Times, la cui copertina è visibile per qualche secondo. Tale quotidiano, però, è contrario al Partito Comunista Cinese, motivo per il quale la pellicola è sottoposta un controllo accurato da parte della censura, che non sembra propensa a concedere il “via libera” per la trasmissione del film. Una notizia dura da digerire per la Marvel, che vedrebbe perdere certamente incassi importanti da uno dei paesi più popolosi e ricchi al mondo, sebbene non sia la prima volta. Infatti, come accennato in precedenza, Avengers: Endgame è stato l’ultimo film Marvel a essere visibile in Cina, con i seguenti Black Widow, Spider Man: No Way Home, Venom – La furia di Carnage, Eternal e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, che il pubblico cinese non ha potuto vedere perché censurati.