Film stasera in TV da non perdere mercoledì 27 aprile 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 27 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film biografico da vedere stasera in tv

Una squadra di 12 orfani, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Luke Wilson e Martin Sheen in una pellicola biografica. Una squadra di football in Texas attira l’attenzione del presidente Roosvelt.

Ted Bundy – Confessioni di un serial killer, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film biografico sul noto assassino seriale americano Ted Bundy, con Elijah Wood e Luke Kirby.

Film drammatico da vedere stasera in tv

American History X, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Edward Norton in un film contro le discriminazioni. Un ex naziskin si redime dopo un periodo trascorso in prigione.

Il padrino – Parte II, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Seconda parte della saga cinematografica di Francis Ford Coppola con Al Pacino e Robert De Niro.

Film commedia da vedere stasera in tv

Genitori vs Influencer, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Fabio Volo e Giulia De Lellis in una commedia. Un professore si scontra con la figlia per colpa dei social ma diventa a sua volta un influencer.

Dodgeball – Palle al balzo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Vince Vaughn e Ben Stiller in una commedia ambientata nel mondo del dodgeball.

Una vita spericolata, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Lorenzo Richelmy e Matilda De Angelis in una commedia on the road. Tre ragazzi fuggono per tutto il Paese dopo una rapina in banca.

Film romantico da vedere stasera in tv

Serendipity – Quando l’amore è magia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

John Cusack e Kate Beckinsale in una commedia natalizia. Due persone si innamorano ma affidano al destino il loro prossimo incontro.

Film di azione da vedere stasera in tv

Presa mortale, ore 21:00 su Sky Cinema Action

John Cena nel suo primo film. Un reduce dell’Iraq deve sfidare i criminali che hanno rapito sua moglie.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Hulk, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primo film sul Golia Verde della Marvel, con Eric Bana e Nick Nolte nel cast.

Film thriller da vedere stasera in tv

Una donna promettente, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Carey Mulligan in un thriller sul tema della violenza sessuale. Una donna cerca di vendicare l’amica violentata con una elaborata strategia.

Paura, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Mark Wahlberg e Reese Witherspoon in un thriller. Una ragazza si innamora di un uomo che nasconde un lato malvagio.

I programmi in chiaro

Brooklyn, ore 21:25 su Rai 1

Saorse Ronan e Brendan Gleeson in un drama. Una donna emigra negli Stati Uniti e si innamora di un idraulico italiano.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Un’altra verità, ore 21:20 su Canale 5

Miniserie francese in cui una donna avvocato cerca di trovare il killer che l’aveva quasi uccisa 16 anni prima.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Petra, ore 21:30 su TV8

Serie tv con Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi, ispirata al personaggio dei romanzi di Alicia Giménez-Bartlett.

Come una volta – Un amore da favola, ore 21:25 su Nove

Dodici ragazzi si preparano in questo reality per affrontare un ballo in cui potranno conoscersi.