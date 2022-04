Marvel, James Gunn: "Chris Pratt non sarà mai sostituito nel MCU"

James Gunn, regista dei Guardiani della Galassia, difende Chris Pratt e allontana le voci in merito a una sua sostituzione dal ruolo di Star-Lord. Una voce circolata per il legame dell’attore con la Chiesa di Hillsong, condannata dalla comunità LGBT

I fan dei Guardiani della Galassia possono stare tranquilli: Chris Pratt sarà ancora Peter Quill/Star-Lord. Negli ultimi giorni, infatti, si era sparsa la voce di una possibile sostituzione del noto attore per il suo coinvolgimento con la Chiesa di Hillsong. Molte persone, infatti, hanno condannato questa Chiesa per essere palesemente anti-LGBT, motivo per il quale alcuni hanno chiesto a gran voce la rimozione di Chris Pratt nel ruolo da protagonista dei Guardiani della Galassia.

James Gunn conferma Chris Pratt e allontana le critiche

approfondimento

Guardiani della Galassia Vol. 3, la foto dal set

James Gunn è il regista dei primi due film dei Guardiani della Galassia e lo abbiamo visto anche l’anno scorso al cinema con The Suicide Squad – Missione suicida, secondo capitolo del film incentrato sugli anti-eroi della DC Comics. Attraverso alcuni post su Twitter, James Gunn ha risposto aspramente a un utente che avrebbe voluto l’addio di Chris Pratt nel ruolo di Star-Lord, suggerendo addirittura Patrick Wilson, che abbiamo visto in Aquaman, in L'evocazione - The Conjuring e in alcune serie tv come Fargo, come suo sostituto. Questa la sua piccata risposta: “Perché dovrei sostituire Chris Pratt? Per quale motivo? Per le tue convinzioni inventate e completamente false su di lui”.

Le critiche a Chris Pratt derivano da una dichiarazione del collega Elliot Page di qualche tempo fa che, in merito al coinvolgimento di Pratt con la Chiesa di Hillsong, aveva affermato: “Se sei un personaggio famoso e appartieni a un’organizzazione che odia un certo gruppo di persone, non lamentarti se vieni criticato. Essere anti-LGBT è sbagliato, non c’è una via di mezzo”.

Accuse che lo stesso Chris Pratt aveva prontamente rispedito al mittente: “Frequento una Chiesa dove tutti hanno il diritto e la libertà di amare chiunque vogliano”.