Thor: Love and Thunder, pubblicato un nuovo poster del film

Natalie Portman è la nuova supereroina Marvel

approfondimento

Thor: Love and Thunder, cosa ci ha rivelato il teaser del film

“The one is not the only”, questo il claim che appare sulla nuova locandina di Thor: Love and Thunder. Jane Foster, nelle vesti della supereroina Mighty Thor, scaglia dal suo martello fulmini e saette, ma non indossa l’elmetto che abbiamo già potuto notare nel teaser trailer. Questo colpo di scena era già presente nei fumetti: la donna, in seguito alla scoperta di un tumore, scopre infatti di avere dei superpoteri.