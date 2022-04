Jacques Perrin è morto, addio all'attore e regista francese

Premiato a Venezia

Perrin era nato a Parigi il 13 luglio 1941. A partire dagli anni Cinquanta, ha girato oltre 70 film, tra cui grandi successi come Les Demoiselles de Rochefort nel 1967 e Peau d'ane nel 1970. Profondi i legami anche con l'Italia. Nel 1966 vinse due premi come miglior attore al Festival di Venezia per il film italiano Un uomo a metà e per il film spagnolo La busca.