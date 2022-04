Film stasera in TV da non perdere mercoledì 20 aprile 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 20 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Io rimango qui, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Road movie tratto da un best seller. Una ragazza malata rifiuta le cure e intraprende un viaggio con un ragazzo alla ricerca di sé stesso.

Notre-Dame in fiamme ore 21:15 su Sky Cinema Due

Pellicola Sky Original sull’incendio che colpì la nota cattedrale nel 2019.

Giochi di potere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Theo James e Ben Kingsley in un film tratto da una storia vera. Un giovane funzionario dell’ONU scopre la corruzione legata a un programma umanitario.

Film commedia da vedere stasera in tv

Notti in bianco, baci a colazione, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Francesco Mandelli dirige Ilaria Spada in una commedia. Un architetto diventa un noto fumettista ma la sua vita si riempie di imprevisti.

Il professor Cenerentolo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti in una commedia. Una ragazza scambia un detenuto per un operatore culturale ma lui deve tornare in gabbia entro la mezzanotte.

Film di azione da vedere stasera in tv

Operazione S.M.A.R.T. – Senza tregua, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Orlando Bloom in un action ambientato a Shanghai. Un agente di sicurezza deve trasportare, tra mille pericoli, una reliquia cinese.

Film fantasy da vedere stasera in tv

Jumanji, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Epica avventura con Robin Williams, che deve completare un gioco iniziato anni prima e che ha cambiato per sempre la sua vita.

Victor – La storia segreta del Dottor Frankenstein, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

James McAvoy e Daniel Radcliffe in una nuova rivisitazione del romanzo di Mary Shelley.

Film di avventura da vedere stasera in tv

Indiana Jones e il tempio maledetto, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Altro film della saga di Indiana Jones, in cui Harrison Ford scopre un tempio nel quale i bambini vengono sfruttati come schiavi.

Film thriller da vedere stasera in tv

Greta, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Isabelle Huppert e Chloe Grace Moretz in un thriller. Una ragazza stringe una morbosa amicizia con una vedova oscura.

Film biografico da vedere stasera in tv

Elizabeth, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Cate Blanchett e Geoffrey Rush nel primo film biografico sulla Regina Elisabetta I d’Inghilterra.

Tonya, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Margot Robbie nel biopic su Tonya Harding, controversa pattinatrice al centro di uno scandalo.

I programmi in chiaro

The help, ore 21:25 su Rai 1

Emma Stone e Viola Davis in un film di denuncia. Una giovane scrittrice vuole raccontare le discriminazioni razziali riservate alle domestiche di colore.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Juventus-Fiorentina, ore 21:00 su Canale 5

Partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra la squadra di Allegri e quella di Italiano.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Petra, ore 21:30 su TV8

Serie tv con Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi, ispirata al personaggio dei romanzi di Alicia Giménez-Bartlett.

Come una volta – Un amore da favola, ore 21:25 su Nove

Dodici ragazzi si preparano in questo reality per affrontare un ballo in cui potranno conoscersi.