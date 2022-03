The Survivor, il trailer del film tratto da una storia vera

Ecco la sinossi ufficiale del film, basato sul libro di Alan Haft, Harry Haft: Survivor of Auschwitz, Challenger of Rocky Marciano. “Quando i nazisti invadono la Polonia, Harry Haft viene mandato nel campo di sterminio di Auschwitz. È un uomo dalla struttura possente, perciò un affascinante ma sadico ufficiale gli offre un accordo impossibile: combattere sul ring contro i suoi compagni di prigionia per il divertimento dei suoi aguzzini , o morire. Il vincitore del match sopravvive per combattere ancora, mentre il perdente viene ucciso con una pallottola o mandato nella camera a gas. Quanto lontano lo spingerà la voglia di vivere di Harry? Cosa farà per sfuggire alla morte che lo circonda?”. La storia si sposta poi su Harry in America , dove continua a combattere e cerca un incontro con Rocky Marciano. Cerca anche di trovare la donna che ama, che spera sia sopravvissuta alla violenza nazista.

The Survivor, cosa sappiamo

Nel cast troviamo Ben Foster, Vicky Krieps, Billy Magnussen, Peter Sarsgard, John Leguizamo, Danny DeVito, Dar Zuzovsky e Saro Emirze. La USC Shoah Foundation ha fornito una consulenza storica dettagliata al film. "Siamo immensamente orgogliosi di portare The Survivor al pubblico di HBO e HBO Max", ha detto Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della programmazione HBO a proposito del film. "La meticolosa esplorazione di Barry di questa storia vera fatta di scelte inimmaginabili, perseveranza e redenzione, unita alla performance trasformativa di Ben, affascinerà gli spettatori e rimarrà con loro molto tempo dopo il lancio dei titoli di coda". The Survivor sarà presentato in anteprima su HBO mercoledì 27 aprile, in occasione del Giorno della memoria. Ben Foster ha recitato, tra gli altri, nei film Lone Survivor, incentrato su quattro Navy SEAL che, in missione in Afghanistan con l'obiettivo di neutralizzare un talebano, vengono assaliti da forze nemiche. Nel 2015 ha interpretato il ruolo del ciclista Lance Armstrong nel film biografico The Program, diretto da Stephen Frears. Nello stesso anno ha interpretato Medivh, il Guardiano di Tirisfal, in Warcraft - L'inizio.