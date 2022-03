MAX3MIN, Automedic vince il festival di cortometraggi da 3 minuti

Automedic del keniota David Kamau Waronja è il titolo vincitore della seconda edizione di MAX3MIN , festival dedicato ai cortometraggi nonché vetrina internazionale per le opere di autori provenienti da ogni parte del mondo. La presentazione dei micro-film si è tenuta fisicamente a Milano e online, in streaming gratuito worldwide sul sito della kermesse raccogliendo il consenso del pubblico che ha partecipato in presenza a due delle giornate del programma.

Il verdetto della giuria su Automedic

La giuria internazionale di MAX3MIN ha speso parole considerevoli per Automedic, il corto vincitore dell'edizione 2022. Dell'opera, i giurati hanno riconosciuto lo spirito contemporaneo nonché la padronanza dei codici, emersi dalla semplicità dei mezzi a disposizione. Nel verdetto, la giuria ha specificato che “Automedic rappresenta una sorprendente boccata d’aria fresca nel panorama del cortometraggio contemporaneo e mostra come, nella nostra epoca digitale, ci siamo scordati come distinguere tra ciò che è rilevante da ciò che non lo è e la soddisfazione superficiale dai problemi esistenziali”.



Gli altri premi e le menzioni speciali

L'opera breve del keniota David Kamau Waronja è emersa tra tutte quelle provenienti da centoventi paesi del mondo. Nella classifica finale, Palastik dell'iraniano Asghar Besharati ha ottenuto il secondo posto, mentre Kellys dello spagnolo Javier Fesser si è collocato in terza posizione. Per la prima opera italiana, Un corpo di Milena Tipaldo, occorre scorrere fino al quinto posto. L'eterogeneità dei partecipanti è senz'altro uno dei punti di forza della manifestazione che ha offerto la possibilità al pubblico di godere dello spettacolo dei corti al cinema, comodamente in poltrona. Il festival MAXMIN è stato accolto con entusiasmo dal pubblico milanese che ha preso parte alla duplice maratona di tre ore nella quale sono stati proiettati circa 70 film. La modalità di visione non ha impedito al pubblico di notare nel flusso dei cortometraggi le opere più meritevoli cui sono state conferite delle menzioni speciali. I premi del pubblico sono andati a tre titoli: S[QUARE]D dell'ucraina Helena Gudkova, Remains della greca Eleftheria Katsianou e NYC! Sound (Back) On di BONAMAZE degli israeliani Gilad Avnat e Stav Nahum. La rivista Rolling Stone, media partner dell'evento, ha invece attribuito la sua Menzione speciale a Best Foreigners Forever di Daniela Cruz, statunitense di origini colombiane. La sua opera, sul tema della pandemia, ha colpito i giurati per il linguaggio essenziale ed efficace e l'uso di mezzi semplicissimi.