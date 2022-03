Sino all 22 marzo appuntamento con il festival dei micro-corti: 100 storie per raccontare il nostro tempo in soli 3 minuti. Una sala cinematografica online in streaming worldwide, due maratone e un micro cinema a Milano per soli 3 spettatori

Sino al 22 marzo è possibilie seguire la seconda edizione di MAX3MIN, il festival di cortometraggi di breve durata di 3 minuti al massimo. La programmazione in streaming gratuito worldwide, con tutti i corti disponibili sulla piattaforma del festival all’indirizzo www.max3min.com. 100 micro-film, provenienti da 120 paesi, suddivisi in due sezioni: 70 concorreranno per i premi del Concorso Internazionale mentre gli altri 30 gareggeranno per il NEXT GEN AWARD, un nuovo premio dedicato ai migliori corti provenienti dalle scuole di cinema di tutto il mondo. I film in programma, nonostante la breve durata, riescono ad offrire uno spaccato del nostro tempo, affrontando le tematiche più disparate della contemporaneità (dalla pandemia ai conflitti, dall’empowerment femminile alla sessualità, dalle questioni ambientali alla crisi economica…) ma offrendo racconti anche molto personali, servendosi dei linguaggi più diversi.

Il festival diretto dalla scenografa italo-argentina Martina Schmied, oltre alla programmazione in streaming proporrà anche una serie di appuntamenti in presenza a Milano.

In concomitanza con l’inaugurazione del festival (avvenuta l'11 marzo) ha aperto le porte al pubblico una nuova sala cinematografica, il Santa Fe Cinema (via Lodovico Muratori 46/A), un cinema piccolissimo per soli 3 spettatori che sino al 17 marzo ospiterà 3 proiezioni giornaliere con i cortometraggi della selezione ufficiale suddivisi in gruppi. MAX3MIN proporrà inoltre due speciali maratone di cortometraggi in programma al Cinema Ariosto sabato 19 (dalle ore 20.00) e domenica 20 (dalle ore 10.30): i 70 cortometraggi del Concorso Internazionale tutti insieme sul grande schermo, finalmente al cinema.