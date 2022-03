Play-Doh, il celebre gioco dei bambini, diventerà un film animato

Play-Doh, cosa sappiamo del film d'animazione

approfondimento

I migliori film da vedere a marzo 2022 in streaming e al cinema. FOTO

eOne e Hasbro stanno lavorando ad una pellicola ispirata al celebre gioco. Il progetto è stato sviluppato da Emily V. Gordon e Jon M. Chu. Al momento non si conosce alcun dettaglio della storia, ancora in fase di ideazione. "Il team non vede l'ora di portare al pubblico una storia modellabile, flessibile e dal profumo iconico sull'importanza dell'immaginazione", hanno detto Chu e Gordon. Lance Johnson e Jane Lee supervisioneranno il film attraverso la Electric Somewhere di Chu. Gordon sarà anche produttore esecutivo. Jillian Share, Chanel Vidal e Steven Holster supervisioneranno per eOne. Dopo l'uscita della notizia del progetto, Emily V. Gordon ha twittato: "Io e Jon abbiamo avuto una serie di conversazioni sulla creatività, l'immaginazione e lo scopo dell'arte che erano così divertenti e succose che sapevo di doverlo fare". E poi ha aggiunto: “Potrò anche usare parte della mia formazione da terapista del gioco, forse...”.

La collaborazione fra Hasbro ed Entertainment One

Nel 2019 si è diffusa la notizia che il colosso dei giocattoli Hasbro aveva comprato Entertainment One (eOne), società titolare di popolari show televisivi per bambini come Peppa Pig e PJ Masks. L’operazione da circa 4 miliardi di dollari in contanti è stata la più imponente mai realizzata nel settore dei giocattoli. "Ci stiamo semplicemente rimboccando le maniche e siamo entusiasti di iniziare” aveva dichiarato Pancho Mansfield, presidente della programmazione globale di eOne, in merito alla produzione di contenuti legati ai giocattoli Hasbro. “Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto con la differenza che ora abbiamo questo grande scrigno di proprietà intellettuali e questi mondi ai quali dare vita. Sappiamo cosa piace ai fan e dobbiamo cercare di trovare la persona giusta per realizzare questi progetti. Stiamo incontrando tutti i tipi di scrittori per assicurarci di avere l'approccio giusto per qualunque prodotto. Ci sono alcuni marchi centrali su cui ci concentreremo”. Uno dei primi prodotti di questa collaborazione riguarda i Power Rangers, che torneranno con un universo cinematografico che verrà prodotto per Netflix e che comprenderà anche serie televisive. Hasbro e eOne hanno affidato il compito di occuparsi del progetto a Jonathan Entwistle. Michael Lombardo, presidente di eOne, ha dichiarato: "Fin da quando abbiamo affidato a Jonathan la guida di Power Rangers, abbiamo proposto un approccio in stile mondo intero. Non si tratta di un solo show, i progetti saranno seguiti da film, programmi per ragazzi. Abbiamo trovato un grande partner per firmare le sceneggiature, stanno lavorando. Toccando ferro, Netflix è eccitata, noi siamo entusiasti, speriamo di avere presto delle notizie da condividere".