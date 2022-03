31° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, le date

Il FESCAAAL 2022 si terrà dal 29 aprile all’8 maggio in versione ibrida: in tre sale cinematografiche di Milano e in streaming su Mymovies.it. torna anche la 3a edizione del MiWorld Young Film Festival - MiWY, primo e unico festival di cinema per le scuole in Italia interamente dedicato alla conoscenza delle cinematografie e delle culture di Africa, Asia e America Latina e all'educazione interculturale che si svolgerà dal 2 al 9 maggio 2022 in modalità ibrida, in sala e online



La 31a edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina - FESCAAAL si terrà dal 29 aprile all’8 maggio 2022 in versione ibrida: in tre sale cinematografiche di Milano e in streaming su Mymovies.it.



Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 e quella totalmente online del 2021, in cui sono stati celebrati a distanza i 30 anni di attività del festival, anche il 2022 sarà un anno di sperimentazione. Il FESCAAAL tornerà nelle sale per rincominciare a vivere i luoghi della cultura e del cinema, ma manterrà la dimensione virtuale per favorire una partecipazione nazionale che possa essere il più possibile plurale.



Alla nuova dimensione “ibrida” si ispirano la Zebra – da ormai 5 anni immagine simbolo del Festival e che quest’anno si presenta in veste “pixellata” - e il claim della 31ma edizione, Crossing Zebra. La Zebra a due motori attraversa, incrocia, e supera le difficoltà e gli impedimenti di due anni complessi che hanno messo a rischio la sopravvivenza dei festival cinematografici, sperimentando nuove modalità di relazione con il pubblico.

“Con il claim Crossing Zebra” sottolineano le direttrici artistiche Annamaria Gallone e Alessandra Speciale, “vogliamo evocare l’attraversamento degli spazi fisici e virtuali di una manifestazione che sin dalla sua nascita, nel 1991, ha incrociato culture e portato innovazione e che oggi propone nuovi modi di comunicare e di promuovere il cinema, in presenza e online."





La 31a edizione aprirà ufficialmente venerdì 29 aprile ore 20.30, all'Auditorium San Fedele.

10 giorni di proiezioni, incontri con gli autori, eventi speciali sul cinema e le culture dei 3 continenti in 3 diverse location: Auditorium San Fedele, Cineteca Milano Meet (ex Spazio Oberdan) e Wanted Clan.

Queste le principali sezioni:

Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo, fiction e documentari in un’accurata selezione delle ultime produzioni provenienti dai tre continenti.

Concorso Cortometraggi Africani con i migliori brevi film (fiction e documentari) realizzati da registi provenienti da tutta l’Africa e dalla diaspora. La sezione intende promuovere giovani registi ai loro primi passi nel cinema e mostrare le nuove tendenze e le sperimentazioni del cinema africano.

Concorso Extr’A dedicato ai film di registi italiani a confronto con altre culture per raccontare un’Italia che si fa interprete della diversità culturale. Sono selezionate in questa sezione opere girate nei tre continenti o che hanno come soggetto le tematiche dell’Italia multiculturale.

Sezione Flash che raccoglie i film/evento del Festival: anteprime di rilievo che presentano le opere recenti di registi affermati, film acclamati dalla critica o premiati nei maggiori festival internazionali, il meglio del cinema contemporaneo che racconta e interpreta l’attualità di Africa, Asia e America Latina.

E tutti ridono… la sezione delle commedie più divertenti dai tre continenti.





Tra gli eventi extra-cinematografici torna per il quinto anno consecutivo l’appuntamento con Africa Talks, il format di approfondimento sull'Africa contemporanea a cura di Fondazione Edu e Associazione COE che prevede una tavola rotonda e un film. Il focus dell'edizione sarà sulle industrie culturali e creative africane. Nella tavola rotonda si analizzeranno aspetti diversi di un mercato in cambiamento: dalle sfide recenti al supporto al settore, dai meccanismi di produzione a quelli di disseminazione, con ospiti internazionali tra cui Remy Ngamije, fondatore di Doek! prima rivista letteraria online panafricana e Sidick Bakayoko, CEO della start up ivoriana Paradise Game e ideatore del Festival di videogame FEJA.

"Attraverso Africa Talks", dichiara Matteo Stefanelli, Presidente di Fondazione Edu "vogliamo stimolare una riflessione interno ad aspetti innovativi ed emergenti del continente: quest'anno parliamo di un mercato conosciuto in Italia solo parzialmente, e speriamo di poter contribuire alla costruzione di un immaginario più aggiornato sulla produzione culturale e creativa africana"





Il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina è organizzato dall’Associazione Centro Orientamento Educativo – COE www.coeweb.org ed è socio fondatore di MFN - Milano Film Network, la rete che unisce l'esperienza e le risorse dei sette festival di cinema milanesi.