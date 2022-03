Full Time - Al cento per cento: trailer del film

Il lungometraggio è diretto dal regista Eric Gravel e ha per protagonista Laure Calamy Condividi

È in arrivo il 31 marzo prossimo nelle sale cinematografiche italiane Full Time - Al cento per cento, la pellicola diretta da Eric Gravel con Laure Calamy interprete di una mamma single sempre in movimento e in un momento della sua vita molto complesso. Il lavoro di Gravel ha impressionato la critica e il pubblico della Mostra Internazionale Cinematografica di Venezia, diventando il film rivelazione dell’anno secondo Alberto Barbera, il direttore della manifestazione.

La sinossi del film approfondimento Tutti i vincitori della Mostra del Cinema di Venezia Che cosa dobbiamo aspettarci dal film Full Time - Al cento per cento? L’attesa sta per finire, il 31 marzo, infatti, potremo finalmente scoprire il film che ha sorpreso e incantato la platea di Venezia. Julie è una mamma che fa qualsiasi cosa per riuscire a crescere i suoi figli in campagna, mantenendo il suo impiego in un hotel di lusso di Parigi e senza rinunciare a ciò che rende la sua vita piena. Nel momento in cui riesce a ottenere un colloquio di lavoro per una posizione a cui ambisce da tempo, uno sciopero del trasporto pubblico paralizza il Paese. L’equilibrio tanto fragile, costruito in molti anni, è a rischio. Così, Julie sceglie di lanciarsi in una corsa frenetica e disperata contro il tempo, anche a rischio di inciampare e cadere.