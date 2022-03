Celebrity Film Awards®, tutti i vincitori della prima edizione

Tra i premiati c'è il regista Denis Villeneuve con Dune (film che ottiene quattro riconoscimenti). Migliore attrice è stata nominata Kristen Stewart per Spencer, Miglior attore Will Smith per King Richard

Si è svolta ieri la prima edizione dei Celebrity Film Awards®, l'evento internazionale prodotto dalla produzione Voce Spettacolo di Matera per celebrare l’industria cinematografica e i migliori film e artisti della stagione e che si inserisce nella celebre Award Season, la stagione dei premi della settima arte. La giuria dei CFA è composta da professionisti del settore, tra questi membri dell’Hollywood Critics Association, Critics Choice Awards, Chicago Indie Critics, Seattle Film Critics Society, Online Film Critics Society, Online Film and Television Association. Oltre a questi nomi anche giornalisti accreditati a riviste specializzate tra cui Rotten Tomatoes, Letterboxd, Moviefone, The Hollywood Times. Un inizio in grande stile con la presentazione ufficiale del fondatore Walter Nicoletti. A seguire la premiazione dei vincitori della serata: il regista Denis Villeneuve con il suo film Dune porta a casa ben quattro vittorie, miglior film, miglior regista, miglior fotografia e miglior montaggio. Il premio come migliore attrice è andato a Kristen Stewart per Spencer mentre il miglior attore è Will Smith per King Richard. Olga Mereditz vince come miglior attrice non protagonista per In The Eights, Bradley Cooper come miglior attore non protagonista per Licorice Pizza, mentre Luca, diretto dall'italiano Enrico Casarosa, trionfa come miglior film d'animazione. Drive My Car vince il premio come miglior film in lingua straniera. Infine sono stati assegnati due premi speciali: il premio come miglior attore rivelazione dell'anno è stato conferito a Troy Kotsur per Coda mentre il Premio alla Carriera è assegnato a Francis Ford Coppola, anche per la sua origine italiana (discende da immigrati italiani originari di Bernalda, in provincia di Matera).

LISTA VINCITORI CFA 2022:

BEST FILM

Dune



Belfast



The French Dispatch



Don’t Look Up



BEST ACTOR

Will Smith (King Richard)



Winston Duke (Nine Days)



Joaquin Phoenix (C’mon C’mon)



Matt Damon (The Last Duel)



BEST ACTRESS

Rebecca Hall (The Night House)



Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)



Penelope Cruz (Madre Paralelas)



Kristen Stewart (Spencer)



BEST SUPPORTING ACTOR

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)



Ciaran Hinds (Belfast)



Bradley Cooper (Licorice Pizza)



Cillian Murphy (A Quiet Place Part 2)



BEST SUPPORTING ACTRESS

Rita Moreno (West Side Story)

Olga Merediz (In the Heights)



Caitríona Balfe (Belfast)



Rebecca Ferguson (Dune)



BEST EDITING

Dune



Being the Ricardos



The French Dispatch



James Bond 007 No Time To Die



BEST CINEMATOGRAPHY

Dune



West Side Story



The French Dispatch



James Bond 007 No Time To Die



BEST DOCUMENTARY

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry



Flee



Val



Kurt Vonnegut: Unstuck in Time



BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

The Hand of God



Flee



Drive My Car



Riders of Justice



BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Last Night in Soho



Nine Days



Licorice Pizza



Dune Movie



BEST ANIMATION

Luca



Flee



Raya and the Last Dragon



The Mitchell Vs The Machines



BEST REVELATION ACTOR OF THE YEAR

Troy Kotsur (CODA)





LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD



Francis Ford Coppola