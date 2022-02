Marvel, Kevin Feige chiude a un possibile ritorno degli Avengers

Le parole di Feige sul ritorno degli Avengers

Feige, in un commento a margine del documentario Marvel Studios Assembled: The Making of Eternals, legato alla distribuzione di Eternals (2021), ha affermato che l'avventura degli Avengers può considerarsi terminata. Parole definitive che però, secondo alcuni, andrebbero contestualizzate con l'epoca in cui è stato girato il documentario, dunque, durante le riprese di Eternals, ovvero quando Avengers: Endgame era da poco approdato in sala.

Dicendo che Avengers: Endgame è l'ultimo film con i Vendicatori, il produttore potrebbe aver fatto riferimento all'ultimo film in ordine di tempo e non all'ultimo in generale. Questa versione, che dà speranza ai fan più accaniti, non tiene conto però di altre dichiarazioni di Faige che ha sempre parlato di Endgame come film di chiusura della Infinity Saga composta da 21 titoli. Inoltre Faige, che è stato più volte interrogato sul tema anche di recente, ha sempre ribadito che occorrerà aspettare molto tempo prima dell'arrivo di un film come Avengers, ossia un crossover di molti personaggi. “Vogliamo che sia passato un lasso di tempo ragionevole da Endgame prima di iniziare una nuova saga, che è già partita ed è già in corso”, così si era espresso il produttore nel corso delle interviste per la promozione di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, lanciato la scorsa estate.