Sky Cinema Collection, arrivano una valanga di risate... all'Italiana

In un periodo complicato come quello che stiamo attraversando, ridere può fare bene. E allora perché non gustarsi appieno la nuova Sky Cinema Collection tutta rigorosamente Made in Italy che racchiude il meglio delle commedie del nostro Paese? L’appuntamento, rigorosamente da non mancare, è per sabato 12 e fino a venerdì 25 febbraio.

Tra i grandi protagonisti della collezione troviamo: Antonio Albanese e Paola Cortellesi insieme nelle commedie di successo dirette da Riccardo Milani COME UN GATTO IN TANGENZIALE e COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO; l’attore comico e showman Enrico Brignano, tra i protagonisti di POVERI MA RICCHISSIMI, TUTTE LO VOGLIONO, CI VEDIAMO DOMANI, UN’ESTATE AI CARAIBI, FACCIO UN SALTO ALL’AVANA, SHARM EL SHEIK – UN’ESTATE INDIMENTICABILE; l’attore, regista e sceneggiatore toscano Leonardo Pieraccioni che possiamo rivedere in FINALMENTE LA FELICITÀ, UN FANTASTICO VIA VAI, IL PROFESSOR CENERENTOLO; non manca la trilogia SMETTO QUANDO VOGLIO, con i tre capitoli che vedono fra i protagonisti Edoardo Leo e Stefano Fresi; le risate non mancano anche in compagnia di Vincenzo Salemme, al centro delle vicende di E FUORI NEVICA!, CACCIA AL TESORO, UNA FESTA ESAGERATA, SAPORE DI TE, LA VITA È UNA COSA DEFINITIVA, NO PROBLEM e SMS – SOTTO MENTITE SPOGLIE; tutta la simpatia di Claudio Bisio è da non perdere in BENVENUTI AL SUD e BENVENUTI AL NORD, BENTORNATO PRESIDENTE, MA CHE BELLA SORPRESA, CONFUSI E FELICI e BAR SPORT; mentre la comicità di Diego Abatantuono è da ritrovare in BELLI DI PAPÀ, COMPROMESSI SPOSI, PUOI BACIARE LO SPOSO, BUONA GIORNATA, BUONGIORNO PAPÀ, I BABYSITTER, SOAP OPERA e COSE DELL’ALTRO MONDO. Infine si segnalano in programmazione: AMICI COME PRIMA con la celebre coppia comica Boldi - De Sica, QUEL BRAVO RAGAZZO con “Herbert Ballerina”, Enrico Lo Verso e Tony Sperandeo, IL TUTTOFARE con Sergio Castellitto, la commedia surreale di Sergio Rubini MI RIFACCIO VIVO con Neri Marcorè, Margherita Buy ed Emilio Solfrizzi, e IL VEGETALE con Fabio Rovazzi.