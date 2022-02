Addio a Margarita Lozano, attrice spagnola amata dal cinema italiano

Si è spenta all'età di 91 anni, Margarita Lozano. L'attrice spagonla, nel corso della sua carriera aveva lavorato in molti film italiani: da Per un pugno di dollari di Sergio Leone a La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani; da La messa è finita di Nanni Moretti a N - Io e Napoleone di Paolo Virzì

Margarita Lozano (all'anagrafe Margarita de las Flores Lozano Jiménez) è morta a 91 anni. Così scrivini l'agenzia di stampa Efe ed altri media iberici. L'artista spagnola, che ha vissuto per molti anni in Italia, in provincia di Viterbo, è deceduta nella notte a Puntas de Calnegre (Murcia), dove viveva da tempo. Lozano, a a partire dagli anni Sessanta, partecipò a moltissimi film di affermarti registi italiani, da Sergio Leone a Paolo Virzì. Margherita Lozano Nata a Tetuán nel 1931, Lozano intraprese la propria carriera nel cinema negli anni '50. All'inizio del decennio successivo, lavorò con il regista spagnolo Luis Buñuel nel film Viridiana (1961). Nel 1964 interpretò la volitiva Consuelo Baxter in Per un pugno di dollari di Sergio Leone. Da qui seguirono una serie di collaborazioni con altri cineasti italiani, tra le quali i ruoli in Porcile di Pier Paolo Pasolini, Diario di una schizofrenica di Nelo Risi (1970) Il presidente del Borgorosso Football Club di Luigi Filippo D'Amico (1970) e La vacanza di Tinto Brass (1971

Nel 1982 ha recitato nella parte di Concetta nel film dei fratelli Taviani La notte di San Lorenzo. Nel 1985 ha interpretato nel film La messa è finita di Nanni Moretti la madre di Don Giulio. Successivamente si è dedicata anche ai film-tv, ottenendo un discreto apprezzamento.

Il suo ultimo ruolo è stato nel 2006 in N – io e Napoleone di Paolo Virzì, in cui inrterpretava il personaggio di Pascalina