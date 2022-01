Film stasera in TV da non perdere martedì 25 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 25 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Antigang – Nell’ombra del crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Jean Reno e Caterina Murino in un film di azione. Una banda di poliziotti poco ortodossi dà la caccia a una banda di spietati killer.

Kill Bill – Vol. 1, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Prima parte del film di Quentin Tarantino con Uma Thurman alla ricerca di vendetta contro il suo ex fidanzato.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il curioso caso di Benjamin Button, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

David Fincher dirige Brad Pitt in un film basato su una storia di F.S. Fitzgerald. Un uomo nasce vecchio e, man mano che gli anni passano, diventa sempre più giovane.

Dna – Le radici dell’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Fanny Ardant e Louis Garrel nella storia di una donna che va alla ricerca delle proprie origini dopo la morte del nonno.

The Father – Nulla è come sembra, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Anthony Hopkins e Olivia Colman in un film premiato con l’Oscar alla sceneggiatura. Un uomo affetto da demenza senile si ritrova in casa una figlia e un genero che non riconosce.

Film commedia da vedere stasera in tv



I perfetti innamorati, venerdì ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia con Julia Roberts, John Cusack, Billy Crystal e Catherine Zeta-Jones. Una coppia di attori finge di andare d’accordo per promuovere un film.

Un Natale al Sud, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia corale con Massimo Boldi, Biagio Izzo ed Enzo Salvi. Il tema è quello degli amori reali e virtuali.

I delitti del BarLume, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Jumanji, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Epica avventura con Robin Williams, che deve completare un gioco iniziato anni prima e che ha cambiato per sempre la sua vita.

Film thriller da vedere stasera in tv



Mine, ore 21:15 su Sky Cinema Suspense

Armie Hammer in un film italiano in cui un militare si ritrova in un campo minato tra la vita e la morte.

Film biografico da vedere stasera in tv



Tigers, ore 21:15 su Sky Cinema Due

La storia dell’ex calciatore Martin Bengtsson, tratta dalla sua autobiografia.

I programmi in chiaro



Ulisse, il piacere della scoperta, ore 21:25 su Rai 1

Alberto Angela torna con il suo noto programma di divulgazione culturale e artistica.

Un’ora sola vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2

Enrico Brignano in uno spettacolo a tema festivo su svariati temi, dalla musica all’attualità.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Attraverso i miei occhi, ore 21:20 su Canale 5

Amanda Seyfried e Milo Ventimiglia in un film tratto da un best-seller.

Back To School, ore 21:20 su Italia 1

Programma televisivo in cui alcuni vip tornano tra i banchi di scuola per testare la loro preparazione.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Italia’s Got Talent 2022, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio.

Hitman: Agent 47, ore 21:25 su Nove

Rupert Friend protagonista del reboot cinematografico sul noto personaggio dei videogiochi.