La regista Alice Filippi racconta SIC, il ragazzo prima del campione

Quando per la prima volta hai sentito parlare del progetto?

Parliamo di qualche anno fa quando Roberta Trovati, una delle produttrici, mi ha detto che aveva acquistato i diritti del libro e aveva già l’idea di portare avanti questa storia.

Sei una appassionata di motori o conoscevi Sic solo per il valore delle sue imprese?

E’ un mondo dove certe passioni ti piombano nella vita e altre le cerchi. Questa mi è arrivata perché mio padre è stato campione italiano di Rally e mio fratello è un pilota di auto. I motori sono sempre stati nella mia vita: carburazione, traiettorie, meccanici sono vocaboli per noi consueti e questo mi ha attraversato l’anima e appassionata. Essere il pilota è un mestiere difficile, è fatto di tenacia, passione e poi di team e sponsor: non basta solo la volontà del pilota, serve un equilibrio perfetto per elevarsi al meglio.

E’ stato difficile trovare il giusto equilibrio tra l’emotività e l’aspetto narrativo?

Una grande sfida. Volevamo raccontare la storia di un ragazzo che aveva un sogno. Non era un predestinato. Aveva il sogno ma le difficoltà c’erano a partire dal fisico non proprio da pilota. Quando tutto sembrava andasse per il verso giusto c’è stata la grande caduta: i due anni della sua vita sui quali ci concentriamo, dal 2006 al 2008, sono apparsi come una sceneggiatura, volevamo raccontare la sua storia in modo universale.

Io vedo Sic come a un romanzo di formazione: condividi il mio pensiero?

Sì. E’ il ragazzo non perfetto, chiunque ci si può immedesimare. Nonostante pareri discordanti è andato avanti con grande sorriso e grinta. Circondarsi di persone che ti vogliono bene, anche se non sono i tecnici perfetti, è fondamentale perché per te sono perfetti e ti ridanno fiducia.

Come avete ragionato sulla scelta dei testimoni della storia di Sic?

Non è stato facile, molti avevano cose da raccontare. In primis siamo partiti dal biennio 2006/2008 e dunque chi poteva raccontarcelo direttamente, a partire dal padre e da Mattia Pasini, l’amico di una vita. Erano amici a casa e rivali in pista. Kate ci racconta un altro lato, quello più intimo: pensiamo che un pilota sia pieno di donne, e a volte è vero, ma lui si è innamorato di questa ragazza che per lui era tutto. Lui era un ragazzo semplice. Valentino Rossi il suo idolo; Marco aveva il poster in camera, Vale è stato un punto di riferimento per una generazione. Grazie a Marco è nata anche l’Academy di Valentino.

Hai dovuto mettere insieme immagini di repertorio e immagini amatoriali: come sei riuscita ad armonizzarle?

Era importante non solo fare emergere Sic ma anche Marco. Non c’era molto di privato, in quegli anni non era ancora famoso, è diventato personaggio dopo. Ma raccontiamo il Marco giocoso, il ragazzo della porta accanto.

I momenti della vita di Sic senza immagini o testimonianze sono state rese con lo slow motion: perché questa scelta?

Per differenziare i linguaggi: la realtà la ho raccontata con l’archivio esistente ma per raccontare le emozione carpite attraverso le emozioni di chi abbiamo intervistato siamo ricorsi a ricostruzioni oniriche. Non sostituiscono l’archivio ma raccontano una cosa completamente diversa. E’ un distacco dalla realtà.