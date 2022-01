The Tragedy of Macbeth, un video alla scoperta del film

L'estetica raffinata ed elegante è senz'altro uno degli aspetti più rilevanti di “ The Tragedy of Macbeth ”, pellicola la cui lavorazione ha richiesto molto impegno da parte del cast tecnico che ha operato sull'immagine secondo le direttive dell'autore, Joel Coen. Ora è stato diffuso un video che dà spazio e voce ai professionisti coinvolti nel titolo, da qualche giorno disponibile su Apple Tv+.

Il video che ci porta alla scoperta del film

“The Tragedy of Macbeth”, disponibile in Italia dal 14 gennaio dopo il debutto negli Stati Uniti al cinema lo scorso Natale, sta facendo discutere anche in Europa dove il cinema di Joel Coen ha sempre riscosso molta ammirazione. Che il nuovo lavoro dell'autore statunitense fosse da vedere e rivedere era già chiaro dalle immagini diffuse dal trailer che evidenziavano la volontà da parte del cineasta premio Oscar di dedicarsi ad un'opera di alto livello, non solo per il soggetto shakespeariano, ma anche per il tipo di immagine scelta per il nuovo adattamento.

L'imponente lavoro sulla componente visiva e sonora, è oggetto di un video speciale, lungo oltre tredici minuti, pubblicato online da Apple TV che mostra alcune sequenze del film sottoposte alla post-produzione per mano dei professionisti degli effetti speciali. Questi ultimi hanno lavorato fianco a fianco con il responsabile della fotografia, Bruno Delbonnel, storico nome della produzione cinematografica targata Joel ed Ethan Coen. A lui, si deve la resa finale del suggestivo bianco e nero che caratterizza il lungometraggio, un risultato ottenuto non senza un ampio lavoro di ricostruzione di scene e ambienti aggiunti solo in un secondo momento, come illustrato nel video speciale in cui i componenti del cast tecnico raccontano l'esperienza sul set e fuori dal set che ha condotto alla realizzazione di questo film che è stato collocato ai primi posti della classifica delle migliori produzioni del 2021.