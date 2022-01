Arriva mercoledì 19 gennaio su Sky Cinema Uno alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand, il film il film diretto da Francesco Mandelli e scritto da Salvatore De Mola, tratto dall'omonimo best seller di Matteo Bussola, edito da Einaudi nel 2016 Condividi

Presentato in anteprima come Evento Speciale, all'ultima Festa del cinema di Roma, Notti in Bianco, baci a colazione è una commedia familiare che racconta la paternità in chiave originale e ironica. I protagonisti sono Alessio Vassallo, nel ruolo di Matteo e Ilaria Spada che interpreta Paola, due artisti divisi tra il cercare di essere dei bravi genitori e l'inseguire le proprie carriere.

Il film diretto da Francesco Mandelli, racconta la storia di Matteo (Alessio Vassallo), un fumettista, e Paola (Ilaria Spada), una scrittrice di libri thriller di discreto successo. I due hanno avuto tre figli e devo barcamenarsi tra il tempo da dedicare a loro e quello per lavorare; infatti, i due sono impegnati a cercare di essere dei bravi genitori e un esempio per i loro figli e allo stesso tempo far andare avanti la propria carriera, cercando di produrre qualcosa di successo.

Questo equilibrio, seppur precario, viene facilmente messo in crisi dall'arivo di Sara, una vecchia amica di Matteo, che si presenta con un'allettante offerta per lui: pubblicare il suo primo fumetto. Matteo ne sarebbe entusiasta, se non fosse che c'è un piccolo intralcio tra lui e il suo sogno, ovvero dovrebbe trasferirsi a Parigi. Fino a quanto è disposto a rischiare?