Sharpshooter, il trailer del nuovo film di Zhang Yimou

Recentemente è uscito al cinema “ One Second ”, ad aprile invece era stato diffuso il trailer di Cliff Walkers, spy-thriller che alla fine di quello stesso mese aveva aperto il Far East Film Fest di Udine. In attesa di vederlo nelle sale, è uscito il trailer di una nuova pellicola del regista cinese Zhang Yimou . Sharpshooter (precedentemente intitolato The Coldest Gun) è diretto insieme alla figlia Zhang Mo, e uscirà in Cina il primo febbraio 2022. Interpretato da Chen Yongsheng, Zhang Yu e Zhang Yi, il film segue la storia vera di un cecchino di 22 anni di nome Zhang Dagong, che ha combattuto contro le truppe statunitensi durante la Guerra di Corea, uccidendo e ferendo un numero record di 214 soldati americani in 32 giorni. Con un'uscita programmata per il 70esimo anniversario della Guerra di Corea , il produttore Tan Fei ha dichiarato: "Con i fatti storici, il film farà capire al pubblico ancora una volta che, sebbene gli Stati Uniti siano forti, non sono imbattibili". Il trailer, nonostante al momento non disponga di sottotitoli, trasmette molta azione, inclusi alcuni effetti visivi incentrati sui proiettili.

Zhang Yimou, One Second

leggi anche

"One second" di Zhang Yimou in sala con Fenix Entertainment

Zhang Yimou è un regista, sceneggiatore, attore, direttore della fotografia e produttore cinematografico ed è considerato uno dei cineasti più importanti della quinta generazione. Yimou ha ricevuto tre candidature agli Oscar nella categoria miglior film straniero per Hero, per Ju Dou e Lanterne rosse. Il 16 dicembre è uscito al cinema One Second, il nuovo film del regista, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Ambientato negli anni della Rivoluzione Culturale cinese, racconta la storia della giovane vagabonda Liu Guinu, che ruba una pellicola cinematografica inseguita da Zhang Jiusheng, un evaso da un campo di lavoro forzato pronto a tutto per possederla. “Non dimenticherò mai certe scene dei film che guardavo da bambino. L'eccitazione e la felicità oltre le parole erano come un sogno. I film ci accompagnano mentre cresciamo” ha detto Zhang Yimou, che con questo film ha voluto rappresentare una dedica d'amore al cinema. “I sogni ci accompagnano per tutta la vita. C'è sempre un film in particolare che si ricorda per tutta la vita, e forse non solo il film stesso, ma anche il tipo di aspettativa che cattura, un desiderio di guardare le stelle. One Second è dedicato a tutti coloro che amano i film”.